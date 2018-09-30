Tümer Metin’den Hollanda Ligi eleştirisi: ‘Ben bile AZ Alkmaar’a 3 gol attım’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun performansını değerlendiren beİN Sports yorumcusu Tümer Metin, Hollandalı teknik adamın PSV’deki dönemleriyle Türkiye’deki performansının karşılaştırılamayacağını dile getirdi.

Süper Lig’in, Hollanda Ligi’nden daha iyi olduğuna dikkat çeken Metin, “Hollanda Ligi’yle Süper Lig karşılaştırılacak ligler değil, yapmayın! Ben bile AZ Alkmaar’a üç gol attım” ifadelerini kullandı.

Bir diğer yorumcu Metin Tekin de “Ben de PSV Eindhoven’a gol atmıştım” sözlerini sarfederek Tümer Metin’e destek çıktı.

Fenerbahçe 2006-07 sezonu UEFA Kupası 3. Tur mücadelesinde AZ Alkmaar ile eşleşmişti. Kadıköy’deki ilk maç 3-3’lük beraberlikle sona ermiş ve Fenerbahçe’nin bütün gollerini Tümer Metin kaydetmişti.

O dönem Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğunda Brezilyalı efsane Zico yer alırken AZ Alkmaar’ın hocası ise Louis van Gaal’di.

Hollanda’daki rövanş mücadelesi ise 2-2 berabere sonuçlanmış ve Fenerbahçe tur biletini rakibine kaptırmıştı.