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Fenerbahçe

Sosyal medyaya damga vuran Ali Koç videosu…

Spor Toto Süper Lig'i 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında Fenerbahçe'nin 3-0 yenik duruma düşmesinin ardından sosyal medyada Ali Koç'un FBTV'de yaptığı konuşma gündeme geldi.

30 Eylül 2018 20:48

Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’nun yönetiminde tarihinin en kötü günlerinden birini yaşayan Fenerbahçe’de, Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında alınan skorun ardından sosyal medyada Cocu’ya tepkiler yağdı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un FBTV’de basın mensupları ile yaptığı programda Cocu hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gecenin en çok paylaşılan görüntülerinden biri olurken taraftarların Cocu tepkisi gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Ali Koç, FBTv’de yaptığı ‘Camiaya Sesleniş’ konuşmasında ‘Büyük bir facia olmadığı sürece devre arasına kadar Cocu ile devam edeceğiz’ açıklamasını yapmıştı.

 

30 Eylül 2018 Rıdvan Dilmen`den Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladığı maçın devre arasında Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu İlgili Haberi Oku

7. HAFTA SONUNDA SÜPER LİG PUAN DURUMU

Son güncelleme 22:25 | 30 Eylül 2018
ali koç cocu Fenerbahçe sosyal medya
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