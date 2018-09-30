Sosyal medyaya damga vuran Ali Koç videosu…

Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’nun yönetiminde tarihinin en kötü günlerinden birini yaşayan Fenerbahçe’de, Çaykur Rizespor maçının ilk yarısında alınan skorun ardından sosyal medyada Cocu’ya tepkiler yağdı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un FBTV’de basın mensupları ile yaptığı programda Cocu hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gecenin en çok paylaşılan görüntülerinden biri olurken taraftarların Cocu tepkisi gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Ali Koç, FBTv’de yaptığı ‘Camiaya Sesleniş’ konuşmasında ‘Büyük bir facia olmadığı sürece devre arasına kadar Cocu ile devam edeceğiz’ açıklamasını yapmıştı.

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