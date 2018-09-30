Şok görüntüler! Onlarca Bursasporlu taraftar, Beşiktaşlı taraftarı linç etti!

Spor Toto Süper Lig 7. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Bursaspor’un taraftarlarının karıştığı bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

İddiaya göre; maç için Bursa’dan otobüslerle Sivas’a doğru yola çıkan Bursasporlu taraftarların, Bozüyük civarında tek başına gördükleri Beşiktaşlı taraftara saldırdığı görüntüler şok etkisi yarattı.

Görüntülerde dinlenme tesisinde karşılaştıkları Beşiktaşlı taraftara tekme tokat saldıran onlarca Bursaspor taraftarını etraftaki insanlar güçlükle sakinleştiriyor.

Konuyla ilgili resmi makamlardan bir açıklama yapılmazken taraftarın durumu ise bilinmiyor.

BEŞİKTAŞ’TAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Bozöyük'te bir dinlenme tesisinde, Gediz Beşiktaşlılar Derneğimizin üyeleri Şerafettin Baş ve Halil İbrahim Işık isimli taraftarlarımızın bir grup futbol teröristi tarafından saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Üzerlerinde Bursaspor forması olmasına rağmen ne Bursa şehrimizi ne de Bursaspor camiasını temsil etmeyen bu futbol teröristleri maalesef ki Türk futbolunun önündeki en çirkin engeldir.

Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz darp edilen taraftarlarımıza ulaşarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bursaspor Camiasının da bu olaydan en az bizim kadar üzgün olduğuna yürekten inanıyoruz.

Kulübümüz İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak başlayan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.

Darp edilen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, futbolun güzelliklerini kirleten bu tür olayların bir daha asla tekrarlanmamasını temenni ederiz.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK”

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