Skandal iddia! Başkan futbolcusuna kafa attı

SKOR DIŞ HABER Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Portimonense’nin Benfica ile oynadığı U23 maçının ardından skandal bir olay yaşandığı iddia edildi. Portekiz’in Record gazetesi, Portimonense Başkanı Rodiney Sampaio’nun, sezon başında Sporting Lizbon’dan kiralanan Rafael Barbosa’ya maç sonrası kafa attığını yazdı. Herkesi şoke eden bu olay sonrası 22 yaşındaki genç futbolcu Rafael Barbosa’nın eşyalarını toplayarak Lizbon’a geri döndüğü belirtildi.

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İddiaya göre olay, Portimonense ile Benfica U23 takımlarının karşılaştığı maçta meydana geldi. Karşılaşma 2-2 devam ederken 80. dakikada oyuna giren Rafael Barbosa, maç sonrası soyunma odasına gitti. Soyunma odasında karşısında Portimonense Başkanı Rodiney Sampaio’yu gören Rafael Barbosa, hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Rafael Barbosa’nın anlattığına göre, genç futbolcu ile Portimonense Başkanı Rodiney Sampaio arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Daha sonra hararetlenen tartışma esnasında Portimonense Başkanı Rodiney Sampaio, futbolcusu Rafael Barbosa’ya kafa attı. Neye uğradığını şaşıran Rafael Barbosa, hemen soyunma odasını terk etti. Daha sonra eşyalarını toplayan Rafael Barbosa, Lizbon’a geri dönme kararı aldı.

Sporting Lizbon ile henüz A Takım maçına çıkamayan Rafael Barbosa, sezon başında Portimonense’ye kiralık olarak gönderilmişti. Portimonense forması ile 4 maça çıkan Rafael Barbosa, takımına gol ya da asist katkısı yapamadı.

Eğer Sporting Lizbon, Portimonense ile yaptığı kiralık anlaşmasını feshederse Rafael Barbosa, Portekiz Futbol Federasyonu özel bir karar çıkarmazsa, 1 Ocak 2019 tarihine kadar yeşil sahalardan uzak kalacak.