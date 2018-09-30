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Serdar Ali Çelikler’den Damien Comolli’ye eleştiri!
Fenerbahçe

Serdar Ali Çelikler’den Damien Comolli’ye eleştiri!

Spor Toto Süper Ligi 7. haftasında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olmasının ardından gazeteci Serdar Ali Çelikler sportif direktör Comolli'yi eleştirdi.

30 Eylül 2018 22:53

Lefter Küçükandonyasi sezonu 7. haftasında Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup olmasının ardından Fenerbahçe ağır eleştirilerin hedefi oldu. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, alınan kötü sonuçlar arından Fransız sportif direktör Damie Comolli’yi eleştirdi.

Serdar Ali Çelikler, karıldığı televizyon programında Comolli ile ilgili  “Bugün Harun Tekin’in yediği golleri Volkan Demirel yemez. Hele ilk gol. Damien Comolli’ye soruyorum. Beşiktaş sıfır ilişkisine rağmen Loris Karius’u kiraladı. Sen sözde Liverpool’da çalıştın, ilişkin var. Karius’u kiralayamadın mı?” açıklamalarında bulundu.

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Son güncelleme 22:54 | 30 Eylül 2018
Damien Comolli Fenerbahçe serdar ali çelikler
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