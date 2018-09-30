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Samet Aybaba: “Bazı oyuncuları kadroya almayacağız”
Bursaspor

Samet Aybaba: “Bazı oyuncuları kadroya almayacağız”

Bursasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba kaybedilen DG Sivasspor maçı sonrası, "Futbol bu, içinde her şey var ama bu kadar kötü oyun yok. Oyuncularımın bazılarına şans veriyorum. Doğru kullanamıyorlar. Bu hafta çalışıp yaptırım uygulayıp, önümüzdeki maçı kazanmaya çalışacağız" dedi.

30 Eylül 2018 17:03

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba 6 haftadır doğru yaptıkları her şeyi Sivasspor karşısında çok kötü yaptıklarını söyledi.

Coşkulu, acı çekmesini bilen, mücadele eden, dikine ve istekli oynayan bir takım olduklarını belirten Aybaba, şunları kaydetti:

“Bu görüntünün hiçbirisini bu maça yansıtamadık. Biz yansıtamayınca da rakip yanlışlarımızdan faydalandı. Futbol bu, içinde her şey var ama bu kadar kötü oyun yok. Oyuncularımızın bazılarına şans veriyorum, doğru kullanamıyorlar. Bu hafta çalışıp, yaptırım uygulayıp, önümüzdeki maçı kazanmaya çalışacağız.”

Nasıl bir yaptırım uygulayacağının sorulması üzerine Aybaba, “Oyuncularla ilgili bakacağız, değerlendireceğiz, bazı oyuncuları kadroya almayacağız, bir şeyler yapmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 17:03 | 30 Eylül 2018
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