Rıdvan Dilmen’den Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi

NTV’de yayınlanan “%100 Futbol” programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Dilmen’in açıklamalarından satır başları;

“Tribünlerde bir tezahürat var ‘Vallahi rezalet, billahi rezalet’ diye bu Fener gerçekten rezalet. Çaykur Rizespor takımının muhteşem konsantrasyonu ve iyi oyununu da belirtmek lazım. Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra yaptığımız yayından dolayı tepkiler aldık. Ali Koç’un da ‘takıma el başkan’ diyen taraftarlara ‘Beşiktaş’ı ezdik’ diye cevap verdiğini gördük.”

“Rize yakaladı. Aslında Beşiktaş düşünsün. Fenerbahçe derbide 50 bin taraftarıyla ciğerden oynadığı için bir puan aldı. Beşiktaş’ın ölüsü puan aldı. Maç 2-0 bitse farklı cümleler kullanabilirdim. Fenerbahçe üçüncüyü yemezse töleransım vardır. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç koskoca büyük bir holdingde önemli bir ailede binlerce insanı çalıştırıyor. Restoran her gün iflas ediyor. Beşiktaş maçından beri geminin yürümediğini görüyoruz.”

“FENERBAHÇELİ ÜZGÜN, FENERBAHÇELİ KIRGIN”

“Taraftar da, matematik hocası da, işçisi de bunu görüyor. Ayıp yoktur futbolda. Ayrılıklar da olabilir. Ali bey büyük bir heyecanla geldi. Hata da yapabilir. Teknik direktör hatası da olabilir. Kötü insan demem mümkün değil.

“1 değil 2 kişi getirsen futbol takımına, hem Cocu hem Comolli’yi iki kişi de sıfır tanıyorlar Rize’yi. Rize’ye nasıl gidilir bile bilmiyorlardır. Bir de bakmışlardır Rize’nin hiç galibiyeti yok. Rizespor ile Fenerbahçe’nin istatistiklerini veriyorlar A Spor’da. Hemen hemen her şey eşit. Pas sayıları, şut sayıları falan eşit. Böyle bir deplasmana gidiyorsunuz. Fenerbahçeli üzgün, Fenerbahçeli kırgın.”

“Benzia tıp, Slimani tıp, Şener tıp, Hasan Ali tıp, Reyes tıp ötesi, Mehmet Topal iyi çocuk ama reaksiyon yok. Ayew atmış kendini sağ tarafa. Mesela, Emre Belözoğlu. Bölüm bölüm oynatsan dahi o Çubuklu formayı çıkar oynatır.”

“BAŞAKŞEHİR’İ YENERSE 2 SENE ÇÖPE GİDER”

“Şimdi haftaya Başakşehir maçı ve ardından ara var. En tehlikelisi, Fenerbahçe Başakşehir’i yenerse 2 senesi gider. Devam eder çünkü o zaman. Hem Cocu hem Comolli’yle devam eder. Ali Koç, holdingini nasıl yönetiyorsa Fenerbahçe’yi de öyle yönetmeli. Çok erken radikal karar almayayım diyordur. Oyuncular da yırtmasın bu arada. O çubuklu formayı giyince mücadele edeceksin. Neden Comolli ve Cocu. Oyuncu transfer edersin, o oyuncuyu oynatırsın. Kayserispor maçında 3. golü şanssız yemiştir. Bursa kalesinde Harun Tekin’e bu kadar top gelmiyordur ama üçüncü golü Volkan yemezdi.”

“İŞTE BUGÜN PATLADI”

” Comolli, Cocu derken Fenerbahçeli sporcular da 60 metre havadan gelen topa gitmiyorlar. Uyum yok. Çok kolay kontra yiyorlar. Geçen hafta yumruk atacak halleri yoktu. Herkes güzel maç oldu diyordu geçen hafta. İşte patladı bugün. İkinci yarıda Fenerbahçe’nin maçta 3 tane gol atacak potansiyeli var. Net bir yorum yapmayayım. Benim hala ümidim var. Maçın dönüşü de Fenerbahçe’nin aleyhine olacaktır. Işığın olmadığını söylemiştim ben. Ligin 7. haftasında Fenerbahçe tarihinde nadirdir liderin 8 puan gerisindesin. İkinci yarı daha tuhaf bir maç bekliyorum. “