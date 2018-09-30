Phillip Cocu: ‘Utanç verici…’

Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-0’lık skorla mağlup olurken eleştirilerin odak noktalarından biri olan Teknik Direktör Phillip Cocu, değerlendirmelerde bulundu. Cocu, “İlk yarıda göstediğimiz performans utanç vericiydi. Kendimizi sahaya nasıl yansıttığımız bir utançtı. Rize’nin isteği, tutkusu ve kararlılığına bakıyorum bir de bize bakıyorum… 12 dakikada üç gol yedik. İnanılacak gibi değil…

İkinci yarıda farklı bir Fenerbahçe gördük ama çok geçti. Şu anki durumumuz Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için kabul edilemez bir sonuç. Taraftarlardan özür diliyorum. Bugün yine bizi desteklediler ama hiçbir şey veremedik karşılığında. Çok kısa bir sürede maçı rakibe verdik. Böyle oynama lüksümüz yok.

Ali Koç maç sonrası tribünlere gidip özür diledi! Spor Toto SÜper Lig'i 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0 mağlup olan Fenerbahçeli futbolcular maç sonrası tribünde yer alan sarı-lacivertli taraftarların protestosuna uğradı. Protestoların ardından Ali Koç tribündeki taraftarın yanına gitti ve 'Bütün reaksiyonlarınızda haklısınız.Size karşı mahcubum, ne deseniz haklısınız. Hani diyorsunuz ya; bu forma kutsaldır diye, evet kutsaldır ve bunlar bu formanın ağırlığının farkında değiller. Bunu öğreteceğiz onlara.' açıklamasını yaptı. İlgili Haberi Oku

Sadece Beşiktaş’la oynarken değil, her maçta istekli olmalısınız. Her maçta rakibinizden daha iyi olmak zorundasınız. Biz bu arzuyu gösrteremedik. Berbat bir durumdayız. Yarın kafalarımızı toplayıp kendimize gelmeye çalışacağız ve hep birlikte bu durumu görüşeceğiz” diye konuştu.

Flaş röportajın ardından basın toplantısına da çıkan Cocu, “Beşiktaş’a karşı iyi bir oyun oynamıştık. İyi veya kötü futbol oynayabilirsiniz ama esas mesele doğru davranıştır. Sahada o davranışları gösterebilmektir. İlk yarıda bir bize bir de rakibimize bakıyorum. Rakibimizi kazanmak için daha arzulu ve agresifti. 12 dakika içerisinde maçı kaybettik zaten. Üç golü 12 dakikalık periyot içerisinde yedik” dedi.

İkinci yarıda oyunu telafi etme gayretinde olduklarını vurgulayan Cocu, şöyle devam etti: “Kazanma arzusu içerisinde olan bir takım gördük. Bunu maçın en başında yapmalısınız. Her maçı aynı şekilde yapmalısınız. Hem performansımızla hem de gelişimimiz ile ilgili çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Bulunduğumuz durumu düşünürsek herkes üzerine düşeni yapmalı. Herkes bu takımın bir parçası olduğundan dolayı. Taraftarımızdan özür diliyorum. Buraya gelen herkesten özür diliyorum. Böyle olmamalıydı. Bizim oynamamız gereken futbol bu değil.” Hollandalı teknik adam, basın toplantısında soru kabul etmedi. Maç sonrası Fenerbahçeli futbolculara protesto! Spor Toto SÜper Lig'i 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0 mağlup olan Fenerbahçeli futbolcular maç sonrası tribünde yer alan sarı-lacivertli taraftarların protestosuna uğradı. İlgili Haberi Oku