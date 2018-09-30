Ozan Tufan’ın yeni dövmesi olay oldu! Justin Bieber’a özendi…

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ozan Tufan, yeni yaptırdığı dövme ile gündem oldu.

Geçen sezon Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu, bu sezon takımın başına gelen Phillip Cocu’dan da geçer not alamadı ve U21 takımına gönderildi.

İki sezondur zor günler geçiren milli futbolcu, yeni yaptırdığı dövmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkçe karşılığı “Sabır” olan “Patience” yazısını boynuna yazdıran Ozan Tufan’ın dövmesinden ünlü şarkıcı Justin Bieber’da da bulunuyor.