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Ozan Tufan’ın yeni dövmesi olay oldu! Justin Bieber’a özendi…
Fenerbahçe

Ozan Tufan’ın yeni dövmesi olay oldu! Justin Bieber’a özendi…

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin U21 takımına gönderdiği Ozan Tufan, boynuna yaptırdığı yeni dövmesini paylaştı

30 Eylül 2018 15:10

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ozan Tufan, yeni yaptırdığı dövme ile gündem oldu.

Geçen sezon Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu, bu sezon takımın başına gelen Phillip Cocu’dan da geçer not alamadı ve U21 takımına gönderildi.

İki sezondur zor günler geçiren milli futbolcu, yeni yaptırdığı dövmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkçe karşılığı “Sabır” olan “Patience” yazısını boynuna yazdıran Ozan Tufan’ın dövmesinden ünlü şarkıcı Justin Bieber’da da bulunuyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

#patience 

Ozan Tufan (@ozan)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 15:10 | 30 Eylül 2018
dövme Fenerbahçe justin bieber Ozan Tufan
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