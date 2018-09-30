MAÇ SONUCU | Real Madrid 0-0 Atletico Madrid | İspanya La Liga

İspanya La Lig’nın 7. haftasında Real Madrid, sahasında Atletico Madrid’i konuk etti. Madrid derbisinde iki takım da gol atmayı başaramayınca mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Barcelona’nın iki haftadır yaşadığı puan kayıplarını değerlendirmek için sahaya çıkan Real Madrid ve Atletico Madrid, üç puan alamayınca liderlik koltuğunda oturma şansını tepmiş oldular.

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İki takımın da kontrollü bir oyun anlayışını tercih ettiği karşılaşma, mücadele ve hırs açısında oldukça zengin ancak pozisyon açısından kısır geçti. Daha çok uzaktan şutlarla gol arayan Real Madrid ve Atletico Madrid, yakalanan birkaç önemli pozisyonda ise ağları havalandırmadı. Kalecilerin başarılı bir performans sergilediği Real Madrid-Atletico Madrid derbisi, golsüz bir şekilde sona erdi.

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Bu beraberlikle puanını 14 yapan Real Madrid, lider Barcelona ile aynı puana sahip olmasına rağmen averajla ikinci sırada yer aldı. 12 puana ulaşan Atletico Madrid ise 4. sırada kaldı.

Real Madrid Filistinli taraftarı ağırladı

Öte yandan, 8 ay hapis yatmasının ardından temmuz ayında serbest bırakılan Filistinli genç aktivist Ahed et-Tamimi, maç öncesi Real Madrid tarafından ağırlandı. Ahed et-Tamimi’ye Santiago Bernabeu Stadı’nda Real Madrid yöneticilerinden Emilio Butragenio tarafından üstünde ismi yazılı forma hediye edildi.