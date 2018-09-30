MAÇ SONUCU | İstanbulspor 1-3 Boluspor | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Boluspor’a 3-1 mağlup oldu.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Bahattin Şimşek, Abdullah Bora Özkara, Gökmen Baltacı
İstanbulspor: Umut Kaya, Muhsin Yıldırım, Mehmet Yeşil, Wellington, Murat Duruer, Arif Morkaya (Dk. 46 Muhammed Demirci), Cajic, Bauque (Dk. 46 Sammed), Onur Ergün, Barış Örücü (Dk. 72 Perovic), İbrahim Yılmaz
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Akdemir (Dk. 54 Hayrullah Bilazer), Diarra, Ümit Kurt, Ufuk Budak, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin, Melih Okutan, Akabueze, Mustafa Durak (Dk. 62 Umut Gündoğan), Özgür Can Özcan (Dk. 89 Etoundi)
Goller: Dk. 4 Akabueze, Dk. 10 Ümit Kurt, Dk. 42 Melih Okutan (Boluspor), Dk. 56 Cajic (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Muhsin Yıldırım, Dk. 78 Murat Duruer, Dk. 83 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 44 Melih Okutan, Dk. 45 2 Diarra, Dk. 53 Uğur Akdemir, Dk. 89 Umut Gündoğan (Boluspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 4′ Sol kanatta topla buluşan Yusuf'un ceza sahası içine verdiği pasta Akabueze'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
7′ Ceza sahası içinde oluşan karambolde Wellington'un şutunu kale çizgisinden savunma çıkardı.
GOL! 10′ Uğur'un pasında ceza sahası yayında topla buluşan Ümit'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
16′ Muhsin'in ortasında ceza sahası içinde İbrahim'in kafa vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.
GOL! 42′ Ceza sahası dışı sol çaprazda buluşan Melih'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
GOL! 56′ Orta sahada topu alan İbrahim'in verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Cajic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3
76′ Sağ kanatta topla buluşan Melih'in ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Umut'un şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.