MAÇ SONUCU | Göztepe 3-2 Atiker Konyaspor | Süper Lig 7. hafta

Spor Toto Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor ile karşılaşan Göztepe sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Yoğun yağış nedeniyle maçın başında stat ışıklarında yaşanan soruna rağmen karşılaşmaya devam etme kararı alınırken 22. dakikada Cameron Jerome’un attığı golle Göztepe 1-0 öne geçti.

İlk golün asistini yapan Yasin Öztekin, 39. dakikada farkı ikiye çıkartan golü ataken ilk yarı Göztepe’nin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Göztepe-Konyaspor maçında ışıklar kesildi, top patladı! Spor Toto Süper Lig 7. hafta Göztepe ile Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geldiği maç hava muhalefetinden nasibini aldı. İzmir'de oynanan maç yoğun yağıştan dolayı yaşanan zorluklara rağmen devam etti. İlgili Haberi Oku İkinci yarıya ise konuk ekip Atiker Konyaspor iyi başladı ve 49. dakikada Mustapha Yatabere’nin golüyle skor 2-1’e geldi. Ancak Andre Castro’nun 61. dakikada attığı golle Göztepe farkı yeniden ikiye çıkartarak durumu 3-1’e getirdi.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Atiker Konyaspor’dan Ömer Ali’nin attığı golle skor 3-2’ye geldi ancak ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe mücadeleyi 3-2 kazanarak son 5 haftada dördüncü galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 12 yaparken Konyaspor 11 puanda kaldı. İzmir temsilcisi gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olurken Konyaspor sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak.

YASİN ÖZTÜRK 4. GOLÜNE ULAŞTI

Geçen hafta Trabzonspor karşısında 2 gol bulan Yasin Öztekin, Atiker Konyaspor karşısında 1 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Yasin Öztürk, sarı-kırmızılı formayla 4. golüne ulaştı. Göztepe’ye yeni transfer olan Jerome’un yanı sıra Andre Castro da bu sezon ilk golünü attı.

KONYASPOR DEPLASMANDA İLK KEZ YENİLDİ

Atiker Konyaspor, Göztepe mağlubiyetiyle 7. haftada 11 puanda kaldı.

Bu sezon 2. yenilgisini alan Atiker Konyaspor, deplasmanda ilk kez sahadan puansız ayrıldı. Tek yenilgisini kendi evinde Fenerbahçe karşısında alan Konya temsilcisi, deplasmanda Antalyaspor’la 3-3 berabere kaldıktan sonra Evkur Yeni Malatyaspor’u 1-0 ve Kayserispor’u 2-0 mağlup etmişti.

Ligde dış sahada yenilgisi bulunmayan tek takım Beşiktaş oldu.