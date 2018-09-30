MAÇ SONUCU | Demir Grup Sivasspor 2-0 Bursaspor | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Demir Geup Sivasspor, sahasında Bursaspor’u 2-0 mağlup etti. Demir Grup Sivasspor’un Brezilyalı yıldızı Robinho, attığı iki golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Sezona çok kötü bir başlangıç yapan Bursaspor, Robinho’yu durduramayınca, 7. maçından da üç puan alamadan ayrıldı.

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Ligde ilk maçını kazandıktan sonra galibiyete hasret kalan Demir Grup Sivasspor, beş maçlık hasreti Bursaspor karşısında dindirdi. Moral arayan iki takımın mücadelesinde ev sahibi Demir Grup Sisvasspor, Brezilyalı yıldızı Robinho ile güldü. Maç boyunca verdiği şık pasları iki golle süsleyen Robingo, karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Mücadelenin 34. dakikasında sahneye çıkan Robinho, Hakan Arslan’ın pasını iyi değerlendirdi ve Demir Grup Sivasspor’u öne geçirdi. İlk yarı Demir Grup Sivasspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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İkinci yarıda beraberlik için saldıran Bursaspor’u son dakikada yine Robinho avladı. Gelişen hızlı hücumda Ziya Erdal’dan aldığı pasla ceza sahasında giren Robinho, yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı. 90. dakikada gelen gol, hem Robinho’yu maçın kahramanı yaptı, hem de Demir Grup Sivasspor’a beş hafta sonra üç puan kazandırdı. Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Bursaspor ise ligin 7. haftasını da üç puan hasreti ile geçti.

Bu galibiyetle puanını 8 yapan Demir Grup Sivasspor, maç fazlasıyla da olsa 12. sıraya yükseldi. 5 puanda kalan Bursaspor ise 16. sırada yer aldı.