Ali Koç maç sonrası tribünlere gidip özür diledi!

Lefter Küçükandonyadis sezonu 7. haftasında Rize’de Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe maç sonrası tribünlerin protestoları ile karşı karşıya kaldı.

Rize deplasmanında takımını yalnız bırakmayıp tribünde yerini alan Fenerbahçe taraftarı, 3-0 biten maçın ardından takımı tam kadro tribüne çağırdı ve yuhaladı.

Yaşanan bu olayın ardından Fenerbahçe takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal taraftarın yanına giderek taraftarı sakinleştirip özür diledi.

Fenerbahçe taraftarları maç sırasında da, “Formayı çıkarın, çıplak oynayın!” tezahüratı yaptı.

Maç sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünün içine kadar girerek kısa bir konuşma yaptı. Ali Koç, “Ne bağırsanız haklısınız. Mahcubuz size karşı. Düzelecek, öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyetten ötürü özür diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Sözü sık sık taraftarlardan tarafından bölünen ve yeni hoca isteklerini dile getiren taraftarlara karşı Ali Koç, “Her reaksiyonda haklısınız. Hani diyorsunuz ya; bu forma kutsaldır diye, evet kutsaldır ve bunlar bu formanın ağırlığının farkında değiller. Bunu öğreteceğiz onlara.” dedi.

Son olarak Ali Koç, “Sabredin de diyemiyorum, mahcubum size.” dedi ve taraftarların yanından ayrıldı.

Öte yandan, sosyal medyadaki Fenerbahçeli taraftalar Phillip Cocu’nun istifasını istedi.

Sosyal medyaya damga vuran Ali Koç videosu... Spor Toto Süper Lig'i 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının ilk yarısında Fenerbahçe'nin 3-0 yenik duruma düşmesinin ardından sosyal medyada Ali Koç'un FBTV'de yaptığı konuşma gündeme geldi. İlgili Haberi Oku