Kartal’dan futbol şov

Beşiktaş, tartışmasız bu ligin göze güzel gelen en iyi futbolu oynayan takımıdır. Şenol Hoca, taraftara daima iyi ve hücum futbolu izletmeyi seviyor. Bütün taktik ve sistemini bu felsefeye göre hazırlıyor. Müsabakaya bakacak olursak:

1- Beşiktaş’ı diğer takımlardan farklı kılan bazı özellikler var. Bunların başında; maç yüzdesinin yüksek olması, topa sahip olma oranının yüksek olması, oyunun yönünü çok çabuk değiştirebilme kabiliyeti geliyor.

2- Türkiye’de, Beşiktaş'ın haricinde hem kanatları kullanan hem de merkezden etkili akınlar yapabilen başka bir takım yok. Sağdan Quaresma-Gökhan, soldan Babel ile kanat akınları yaparken merkezden de artık Ljajic ve Oğuzhan ile daha net pozisyon buluyorlar.

3- Siyah-beyazlıların defansında Pepe ve Vida, ligimizin en iyi iki stoperi… Hava hâkimiyeti, alan-adam markajında ayrıca birbirlerinin kademelerine girerek adeta teknik direktörlük kurslarında örnek gösterilecek güzel işler yapıyorlar.

4- Atiba’nın iyileşmesi ile birlikte orta sahada pas yüzdesi arttı, topa sahip olma oranı arttı. Ljajic, Atiba ve Oğuzhan kendi aralarında üçgenler kurarak yapmış oldukları baş döndürücü pas alışverişiyle rakip orta alanının mücadele gücünü ve direncini düşürüyor.

Busezonun en büyük şampiyon adayı kuşkusuz Beşiktaş'tır. Eğer Love ya da kim oynayacaksa 20 golü yakalarsa şampiyonluk daha kolay olacaktır.

MAÇIN ADAMI

Quaresma

MAÇIN KIRILMA ANI

Love'ın 34'te kaydettiği gol, Kayserispor'un direncini kırdı ve Beşiktaş'a 3 puan kapısını açtı.

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