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İncirliova Belediyespor futbolcularını taşıyan otobüs yoldan çıktı: 9 yaralı

Aydın Süper Amatör Lig’de mücadele eden İncirliova Belediyespor futbolcularını taşıyan otobüs Karpuzlu yolunda yoldan çıktı. Şarampole devrilen otobüste yer alan 9 kişi yaralandı. İncirliova Belediye Başkanı Kürşad Kale yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirtti.

30 Eylül 2018 21:54

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinden maçtan dönen sporcu kafilesini taşıyan otobüs yoldan çıktı. Şarampole devrilen otobüsteki sporcular hastaneye kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza akşam saatlerinde Karpuzlu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele eden Karpuzlu Belediyespor ile karşılaşan İncirliova Belediyespor kafilesini taşıyan Akın Kıvrak yönetimindeki 09 P 5562 plakalı otobüs kaza yaptı. Bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybeden otobüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüste mahsur kalan yaralılar çevredekilerin ve durumu iyi olan diğer sporcuların yardımı ile otobüsün kırılan camından çıkarıldı. Ambulanslarla Aydın'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazada; Takımın sağlıkçısı Ali ihsan Yalçın, Antrenör Fuat Sivrikaya, kulüp Personeli Ali Yasin ile birlikte Futbolcular; Hakeem Kaffo, Hüseyin Ekici, Süleyman Görgün, Veli Kınık, Gürkan Efe ve Berkant Tosun yaralandı.

Kazadan sonra hastanelere giderek yararlıları ziyaret eden İncirliova Belediye Başkanı Kürşad Kale yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirterek “Çok şükür kazayı hafif atlattık. Sporcularımız ve ekibimizde durumu ağır olan kimse yok” diye konuştu. 30 Eylül 2018 Göztepe-Konyaspor maçında ışıklar kesildi, top patladı! Spor Toto Süper Lig 7. hafta Göztepe ile Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geldiği maç hava muhalefetinden nasibini aldı. İzmir'de oynanan maç yoğun yağıştan dolayı yaşanan zorluklara rağmen devam etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:17 | 1 Ekim 2018
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