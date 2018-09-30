Hasan Kartal: ‘Başkanlığa Fenerbahçe galibiyeti ile başlamak çok güzel’

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 yenen Çaykur Rizespor’da kulüp başkanı Hasan Kartal, “Başkanlığa Fenerbahçe galibiyetiyle başlamak çok güzel” dedi.

Kartal, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta içinde takımda bazı değişikliklerin olduğunu hatırlattı. Çaykur Rizespor’da başkanlık görevine hafta içi geldiğini kaydeden Kartal, “Başkanlığa Fenerbahçe galibiyetiyle başlamak çok güzel. Ciddiyetimizi bırakmadan inançla, ligin sonuna kadar başarılı olmak için çalışacağız. Başarılı olacağımızı da düşünüyorum.” diye konuştu.

Takımın birlikteliği yakaladığına değinen Kartal, “Biz hocamız, sporcularımızla, yöneticilerimizle öyle güzel entegre olduk ki bu bağı kimse koparamayacak. Rize şehri ile bütünleştik. Taraftarlarımızla daha da bütünleşerek iyiye gideceğimizden emin olabilirsiniz.” ifadelerini kullandı. Okan Buruk: `F.Bahçe`nin çabuk dağıldığını biliyorduk` Çaykur Rizespor'un yeni hocası Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmeler yaptı. İlgili Haberi Oku