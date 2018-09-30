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Hasan Kartal: ‘Başkanlığa Fenerbahçe galibiyeti ile başlamak çok güzel’
Çaykur Rizespor

Hasan Kartal: ‘Başkanlığa Fenerbahçe galibiyeti ile başlamak çok güzel’

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "Başkanlığa Fenerbahçe galibiyetiyle başlamak çok güzel" ifadelerini kullandı.

30 Eylül 2018 23:37

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 yenen Çaykur Rizespor’da kulüp başkanı Hasan Kartal, “Başkanlığa Fenerbahçe galibiyetiyle başlamak çok güzel” dedi.

Kartal, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta içinde takımda bazı değişikliklerin olduğunu hatırlattı. Çaykur Rizespor’da başkanlık görevine hafta içi geldiğini kaydeden Kartal, “Başkanlığa Fenerbahçe galibiyetiyle başlamak çok güzel. Ciddiyetimizi bırakmadan inançla, ligin sonuna kadar başarılı olmak için çalışacağız. Başarılı olacağımızı da düşünüyorum.” diye konuştu.

Takımın birlikteliği yakaladığına değinen Kartal, “Biz hocamız, sporcularımızla, yöneticilerimizle öyle güzel entegre olduk ki bu bağı kimse koparamayacak. Rize şehri ile bütünleştik. Taraftarlarımızla daha da bütünleşerek iyiye gideceğimizden emin olabilirsiniz.” ifadelerini kullandı. 30 Eylül 2018 Okan Buruk: `F.Bahçe`nin çabuk dağıldığını biliyorduk` Çaykur Rizespor'un yeni hocası Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmeler yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:37 | 30 Eylül 2018
Çaykur Rizespor Fenerbahçe Hasan Kartal spor toto süper lig
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