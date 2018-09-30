Göztepe-Konyaspor maçında ışıklar kesildi, top patladı!

Meteorolojinin günlerdir İzmir bölgesi için yaptığı “kasırga” uyarıları Göztepe-Atiker Konyaspor maçında zorlukları da beraberinde getirdi.

Saat 16:00’da başlayan karşılaşmanın 3. dakikasında stat ışıkları kesildi ve maç durdu.

Yoğun yağıştan saha zemini de olumsuz etkilenirken hakem Mete Kalkavan yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından maça devam edilmesi kararını verdi.

Maç başladıktan kısa bir süre sonra bu kez top patladı ve topun değiştirilmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Yoğun yağış nedeniyle sahanın belli bölümlerinde su birikintileri oluştu. Topu kontrol etmek ve pas yapmak oldukça zorlaştı.

Oyuncular giderek ağırlaşan zemin yüzünden ayakta kalmakta güçlük çekti.

Öte yandan hem Göztepeli taraftarlar, hem de deplasman tribünündeki Atiker Konyasporlu taraftarların kendilerine ayrılan bölümleri doldurması dikkatlerden kaçmadı.

Göztepe zorlu mücadeleyi 3-2 kazandı.

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