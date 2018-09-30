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Göztepe-Konyaspor maçında ışıklar kesildi, top patladı!
Göztepe

Göztepe-Konyaspor maçında ışıklar kesildi, top patladı!

Spor Toto Süper Lig 7. hafta Göztepe ile Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geldiği maç hava muhalefetinden nasibini aldı. İzmir'de oynanan maç yoğun yağıştan dolayı yaşanan zorluklara rağmen devam etti.

30 Eylül 2018 16:20

Meteorolojinin günlerdir İzmir bölgesi için yaptığı “kasırga” uyarıları Göztepe-Atiker Konyaspor maçında zorlukları da beraberinde getirdi.

Saat 16:00’da başlayan karşılaşmanın 3. dakikasında stat ışıkları kesildi ve maç durdu.

Yoğun yağıştan saha zemini de olumsuz etkilenirken hakem Mete Kalkavan yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından maça devam edilmesi kararını verdi.

Maç başladıktan kısa bir süre sonra bu kez top patladı ve topun değiştirilmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Yoğun yağış nedeniyle sahanın belli bölümlerinde su birikintileri oluştu. Topu kontrol etmek ve pas yapmak oldukça zorlaştı.

Oyuncular giderek ağırlaşan zemin yüzünden ayakta kalmakta güçlük çekti.

Öte yandan hem Göztepeli taraftarlar, hem de deplasman tribünündeki Atiker Konyasporlu taraftarların kendilerine ayrılan bölümleri doldurması dikkatlerden kaçmadı.

Göztepe zorlu mücadeleyi 3-2 kazandı.

30 Eylül 2018 Şok görüntüler! Onlarca Bursasporlu taraftar, Beşiktaşlı taraftarı linç etti! Sosyal medyada bugün paylaşılan bir video gündeme oturdu. Görüntülerde Bursaasporlu taraftarların, Beşiktaşlı bir taraftarı linç etmeye çalıştıkları görülüyor. Konuyla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken taraftarın durumu ise bilinmiyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:09 | 30 Eylül 2018
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