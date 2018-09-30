Galatasaray’da güven krizi! Mustafa Cengiz: Hata bizde

Galatasaray’da olaylı geçen genel kurulda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu ağır bir yara aldı. Özellikle gayrimenkullerle ilgili yapılan oylamalarda yönetim bir şok yaşadı. Altında Başkan Mustafa Cengiz ve bütün yönetim kurulu üyelerinin imzalarının bulunduğu Galatasaray Adası'nın satılmayacağına dair verilen taahhüt bile yetki alınmasına yeterli olmadı. 10 madde gündeme gelirken Galatasaray Adası, Hasnun Galip Sokak'taki bina ve Mecidiyeköy arsası için istenen yetkiler oy çokluğu ile reddedildi. Borçların yapılandırılması, yeni gayrimenkul kazandırılması, Kemerburgaz arazisi, spor salonu yapımı, taşınmazların kiraya verilmesi, Teknokent ve Riva'da yapılacak okul için ise yönetime tam yetki verildi.

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A.Ş.’ye de veto geldi

Genel kurulda bir başka oylama ise Basketbol ve Voleybol A.Ş'nin kurulması için geldi. Ancak üyelerin çoğunluğu bunu da geri çevirdi. Ayrıca üyelik konusunda yeni bir düzenleme geldi ve E Grubu'ndan kulübe katılmak isteyen birisi 20 bin TL'yi gözden çıkaracak. Derneğin 1 Ocak-30 Haziran arasındaki zararın 283.6 milyon TL, borcun ise 31 Temmuz 2018 itibariyle 1 milyar 407 milyon 191 bin 269 TL olduğu açıklandı.

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Galatasray Başkanı Mustafa Cengiz, genel kurul bitiminde şu değerlendirmede bulundu:

“Bugünü bir mesaj olarak alıyoruz. Genel kurul aslında haklı. Biz kaçmaktan, kovalamaya fırsat bulamadık. Genel kurulun önüne daha iyi şekilde getirmeliydik. Hata bizde. Sıkı şekilde çalışıyoruz. Biz burada camianın teveccühünü gördük. Hiç kimseyi arayıp ‘gelin' demedik. Örgütlü gelenlere de saygı duyuyorum. Galatasaray camiasının aklına her zaman saygı duyuyorum.”