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Galatasaray’da Emre Akbaba ameliyat oldu
Galatasaray

Galatasaray’da Emre Akbaba ameliyat oldu

Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynadığı maçta sakatlanan Emre Akbaba, ameliyat oldu. Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden konu ile ilgili açıklama yayınladı.

30 Eylül 2018 13:46

Galatasaray’ın B.B. Erzurumspor maçında sakatlanarak sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık oluşan Emre Akbaba, sabah saatlerinde ameliyat oldu.

30 Eylül 2018 Galatasaray`ın eski yıldızı Alex Telles`e büyük onur Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alex Telles, Porto'da yılın futbolcusu seçildi. Alex Telles, ödül konuşmasında transfer söylentileri hakkında da konuştu. İlgili Haberi Oku

Galatasaray Kulübü’nde Emre Akbaba’nın tedavisi ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“BB Erzurumspor maçının ardından aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Emre Akbaba’ya kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından kapalı redüksiyon yöntemiyle başarılı geçen bir müdahale yapılmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü düzenlenmiştir.”

Son güncelleme 13:46 | 30 Eylül 2018
Emre Akbaba galatasaray
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