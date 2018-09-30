Fenerbahçe’de Valbuena aranıyor!

Fenerbahçe’nin tartışılan yıldızı Valbuena iyice gözden düştü. Geçen sezon ilk 6 haftanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Fransız oyuncu Valbuena, 3 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti. Phillip Cocu'nun tercih etmediği Valbuena bu sezon ise 6 haftada 2'sinde sonradan girdiği 3 maçta 129 dakika süre aldı, skora katkı veremedi.
Öte yandan Fenerbahçe’nin Josef’in yerine transfer ettiği Jailson da kendisinden beklenen performansı bir türlü sahaya yansıtamıyor. Kariyerinde ilk kez Avrupa'ya gelen Jailson'un uyum süreci devam ediyor. İngilizce bilmeyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson, Fenerbahçe'deki arkadaşlarıyla anlaşmakta sıkıntı yaşıyor. Henüz ailesi de İstanbul'a gelmeyen ve otelde kalan Jailson'un süreci daha hızlı atlatabilmesi için kulüp çalışanları yardımcı oluyor.