Fenerbahçe’de Valbuena aranıyor!

Fenerbahçe’nin tartışılan yıldızı Valbuena iyice gözden düştü. Geçen sezon ilk 6 haftanın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Fransız oyuncu Valbuena, 3 gol 2 asistlik bir performans sergilemişti. Phillip Cocu'nun tercih etmediği Valbuena bu sezon ise 6 haftada 2'sinde sonradan girdiği 3 maçta 129 dakika süre aldı, skora katkı veremedi.

Sessiz kuvvet! Fenerbahçe`de büyük hayal kırıklığı Fenerbahçe'nin forvetleri ilk 6 haftada hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe'nin gol umutlarından sadece Slimani fileleri havalandırdı. Soldado ve Frey siftah yapamadı. Üç forvet sadece 1 gol 1 asistle skora katkı sağladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Rize maçına özel hazırladığı Slimani'ye “Artık atma zamanı geldi” dedi. İlgili Haberi Oku

Öte yandan Fenerbahçe’nin Josef’in yerine transfer ettiği Jailson da kendisinden beklenen performansı bir türlü sahaya yansıtamıyor. Kariyerinde ilk kez Avrupa'ya gelen Jailson'un uyum süreci devam ediyor. İngilizce bilmeyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson, Fenerbahçe'deki arkadaşlarıyla anlaşmakta sıkıntı yaşıyor. Henüz ailesi de İstanbul'a gelmeyen ve otelde kalan Jailson'un süreci daha hızlı atlatabilmesi için kulüp çalışanları yardımcı oluyor.