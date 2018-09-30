Sessiz kuvvet! Fenerbahçe’de büyük hayal kırıklığı

İrfan YİRMİBEŞ / SÖZCÜ Fenerbahçe forvetlerinin gol yollarındaki suskunluğu can sıkıyor. Sarı-lacivertli takımda Cezayirli golcü Slimani 1 kez fileleri havalandırırken, Soldado ve Frey'in henüz siftahı bulunmuyor. Teknik Direktör Phillip Cocu'nun forvetteki vazgeçilmezi olan İslam Slimani, 5 lig maçında 90 dakika sahada kaldı, sadece Kayseri'de 1 kez fileleri havalandırabildi. Cezayirli oyuncu bu maçlarda gol pozisyonlarına girdi ancak bitiricilik konusunda sıkıntı yaşadı.

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ETKİSİZ KALDILAR

Fenerbahçe’nin diğer forvetleri Soldado ile Frey ligde geride kalan 6 haftada teknik heyet tarafından 11'de tercih edilmedi. 3 lig maçında sonradan oyuna giren ve toplamda sadece 93 dakika sahada kalabilen İspanyol golcü Soldado bir asist yaptı ancak gol atamadı. Büyük umutlarla transfer edilen İsviçreli golcü Michael Frey de ligde sonradan oyuna dahil olduğu 2 maçta sadece 29 dakika süre alabildi ve ne gol attı ne de asist yaptı.

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COCU UMUTLU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Rize deplasmanına özel olarak hazırladığı Slimani ile hafta boyu yaptığı görüşmelerde beklentilerini anlattı. Hollandalı teknik adamın, “Sen bu takımın önemli bir oyuncusu. Artık gollerinle takıma katkı sağlamalısın. Girdiğin pozisyonları gol yapmalı, atacağın gollerle takımı yukarıya taşımalısın” dediği belirtildi. Cezayirli forvetin antrenmanlardaki istekli görüntüsü ve attığı usta işi goller, Çaykur Rizespor maçı öncesi Cocu'yu umutlandırıyor.