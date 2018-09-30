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Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman? Avrupa Ligi’nde 2. maç…
Uefa Avrupa Ligi

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman? Avrupa Ligi’nde 2. maç…

Avrupa Ligi ilk maçında Dinamo Zagreb'e mağlup olan Fenerbahçe bu kez evinde Spartak Trnava'yı ağırlıyor. Karşılaşmayı heyecanla bekleyen taraftarlar ise "Fenerbahçe Trnava maçı hangi kanalda, saat kaçta?" aramaları yapıyor.

30 Eylül 2018 21:02

Avrupa Ligi’den heyecan 2. maçlarla devam ediyor. İlk maçında Dinamo Zagreb’e karşı ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe Spartak Trnava’yı yenerek taraftarlarını sevindirmek ve ilk puanını hanesine yazdırmak istiyor. Cocu yönetiminde ligde ve Avrupa’da işler istediği gibi gitmeyen Fenerbahçe zorlu rakibini yenerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Peki, Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi’i Fenerbahçe Spartak Trnava maçı 4 Ekim 2018 Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Saat 23.00’de başlayacak karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı belirsiz. Maçın şifreli mi ya da şifresiz mi yayınlanacağı da henüz belirsiz.

Son güncelleme 21:02 | 30 Eylül 2018
avrupa ligi Fenerbahçe Spartak Trnava Hangi kanalda ne zaman saat kaçta
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