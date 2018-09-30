Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin’in şaşırtan pozisyonu!

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, konuğu Fenerbahçe’yi 3-0’lık şok skorla mağlup ederken Fenerbahçe’nin karşılaşmadaki dağınık görüntüsü dikkat çekti. 3-0 biten ilk yarının ardından özellikle ikinci 45 dakikada Fenerbahçe’deki kopuk görüntünün örneği olarak ise kaleci Harun Tekin’in dahil olduğu bir pozisyon sosyal medyada gündeme damga vurdu.

Maçın 71. dakikasında Yassine Benzia ile paslaşan Harun Tekin kalesini terk edip Fenerbahçe’nin hücum yönüne göre sol tarafa doğru açılmaya başladı. Birkaç büyük adımla kalesini boş bırakan Harun, Benzia’nın üç rakibi arasında topu kaybetmesiyle bir anda kalesine koştu. Topu kazanan Çaykur Rizespor’lu oyuncular kaleyi görmeyi başaramadı. Maç sonrası Fenerbahçeli futbolculara protesto! Spor Toto SÜper Lig'i 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0 mağlup olan Fenerbahçeli futbolcular maç sonrası tribünde yer alan sarı-lacivertli taraftarların protestosuna uğradı. İlgili Haberi Oku