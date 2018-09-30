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Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin’in şaşırtan pozisyonu!
Fenerbahçe

Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin’in şaşırtan pozisyonu!

Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olurken müsabakanın büyük bölümünde dağınık gözüken Fenerbahçe'de 71. dakikada Harun Tekin'in bir pozisyonda açılıp kalesini boş bırakması dikkat çekti!

30 Eylül 2018 21:26

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, konuğu Fenerbahçe’yi 3-0’lık şok skorla mağlup ederken Fenerbahçe’nin karşılaşmadaki dağınık görüntüsü dikkat çekti. 3-0 biten ilk yarının ardından özellikle ikinci 45 dakikada Fenerbahçe’deki kopuk görüntünün örneği olarak ise kaleci Harun Tekin’in dahil olduğu bir pozisyon sosyal medyada gündeme damga vurdu.

Maçın 71. dakikasında Yassine Benzia ile paslaşan Harun Tekin kalesini terk edip Fenerbahçe’nin hücum yönüne göre sol tarafa doğru açılmaya başladı. Birkaç büyük adımla kalesini boş bırakan Harun, Benzia’nın üç rakibi arasında topu kaybetmesiyle bir anda kalesine koştu. Topu kazanan Çaykur Rizespor’lu oyuncular kaleyi görmeyi başaramadı. 30 Eylül 2018 Maç sonrası Fenerbahçeli futbolculara protesto! Spor Toto SÜper Lig'i 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında 3-0 mağlup olan Fenerbahçeli futbolcular maç sonrası tribünde yer alan sarı-lacivertli taraftarların protestosuna uğradı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:26 | 30 Eylül 2018
Fenerbahçe Harun Tekin spor toto süper lig Yassine Benzia
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