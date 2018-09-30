Çaykur Rizespor Fenerbahçe özet! Fenerbahçe’de taraftar Cocu ve futbolcuları protesto etti…

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Rizespor karşısında sahadan 3-0 yenik ayrıldı. İlk dakikada itibaren ev sahibi Rizespor’un üstün bir oyun sergilediği karşılaşmada gol perdesini 30. dakika Rizespor adına Mehmet Uslu'nun sol kanattan uzak direğe yaptığı ortasına çok iyi bir kafa vuruşu yapan Vedat Muriqi açarak takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sadece 5 dakika sonra Samudio'nun savunma arkasına attığı pasına hareketlenen Umar Aminu, kaleci Harun Tekin'in üzerinden aşırttığı vuruşunda ağları havalandırdı. 2. golden 6 dakika sonra 41. dakikada ise Rizespor 3-0 öne geçiren golü kaydederek maçın da skorunu belirledi. Rizespor Fenerbahçe özeti izlemek isteyen taraftarlar aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilir. İşte, Çaykur Rize Fenerbahçe özet…

RİZESPOR FENERBAHÇE ÖZETİ İZLE

COCU'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor’a 3-0’lık skorla mağlup olurken eleştirilerin odak noktalarından biri olan Teknik Direktör Phillip Cocu, değerlendirmelerde bulundu. Cocu, “İlk yarıda göstediğimiz performans utanç vericiydi. Kendimizi sahaya nasıl yansıttığımız bir utançtı. Rize’nin isteği, tutkusu ve kararlılığına bakıyorum bir de bize bakıyorum… 12 dakikada üç gol yedik. İnanılacak gibi değil…

İkinci yarıda farklı bir Fenerbahçe gördük ama çok geçti. Şu anki durumumuz Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için kabul edilemez bir sonuç. Taraftarlardan özür diliyorum. Bugün yine bizi desteklediler ama hiçbir şey veremedik karşılığında. Çok kısa bir sürede maçı rakibe verdik. Böyle oynama lüksümüz yok.

Sadece Beşiktaş’la oynarken değil, her maçta istekli olmalısınız. Her maçta rakibinizden daha iyi olmak zorundasınız. Biz bu arzuyu gösrteremedik. Berbat bir durumdayız. Yarın kafalarımızı toplayıp kendimize gelmeye çalışacağız ve hep birlikte bu durumu görüşeceğiz” diye konuştu.

MAÇ SONUNDA FENERBAHÇE FUTBOLCULARINA PROTESTO

Lefter Küçükandonyadis sezonu 7. haftasında Rize’de Çaykur Rizespor’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe maç sonrası tribünlerin protestoları ile karşı karşıya kaldı. Rize deplasmanında takımını yalnız bırakmayıp tribünde yerini alan Fenerbahçe taraftarı, 3-0 biten maçın ardından takımı tam kadro tribüne çağırdı ve yuhaladı.

Yaşanan bu olayın ardından Fenerbahçe takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal taraftarın yanına giderek taraftarı sakinleştirip özür diledi. Fenerbahçe taraftarları maç sırasında da, “Formayı çıkarın, çıplak oynayın!” tezahüratı yaptı. Maç sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünün içine kadar girerek kısa bir konuşma yaptı. Ali Koç taraftarlara ‘Bütün reaksiyonlarınızda haklısınız.Size karşı mahcubum, ne deseniz haklısınız. Hani diyorsunuz ya; bu forma kutsaldır diye, evet kutsaldır ve bunlar bu formanın ağırlığını kaldıramıyorlar. Bunu öğreteceğiz onlara.’ dedi.

Öte yandan, sosyal medyadaki Fenerbahçeli taraftalar Phillip Cocu’nun istifasını istedi.

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇINDA ÇARPICI İSTATİSTİK

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a konuk olurken ilk yarıyı ev sahibi 3-0 önde kapattı. Fenerbahçe özellikle ikinci golden sonra oldukça dağınık bir görüntü çizerken devre arasında yayıncı kuruluşun paylaştığı bir istatistik maçın gidişatı hakkında ortaya çıkardığı durumla dikkat çekti.

İlk yarıda %52’ye %48 topa daha fazla sahip olan taraf Fenerbahçe’yken isabetli pas sayısında da Fenerbahçe sadece 185’e 173’le öndeydi. Topa hakim olma konusunda dengede giden karşılaşmada farkı yaratan ise koşu mesafeleri oldu.

Çaykur Rizespor’un en çok mesafe kateden ilk 5 oyuncu 5.35 km kaydederken Fenerbahçe’nin en çok mesafe kateden ismi Hasan Ali Kaldırım ise 5.37 km’ye imza atarak Rizespor’un 5. en çok mesafe kateden oyuncusunu sadece 20 metrelik bir farkla geçebildi.

Maç sonu Çaykur Rizespor soyunma odasında zafer sevinci @CRizesporAS 3-0 @Fenerbahce pic.twitter.com/bP9VMX74AH — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 30 Eylül 2018

Maçta ilginç bir istatistik de dikkat çekti. İlk 6 haftada 5 gol atabilen Rizespor, 45 dakikada üç gol attı! Fenerbahçe ise 141 maç sonra ilk kez ilk yarıda kalesinde üç gol gördü. Aynı zamanda Fenerbahçe, tüm kupalarda Okan Buruk ile karşılaştığı son dört maçın tamamını kaybetti; bu maçlarda Okan Buruk’un takımları 10 gol attı.

Müsabakanın ardından ise ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Fenerbahçe, 7 hafta sonunda 6 gol atıp 10 gol yerken, Süper lig’de -4 ile en kötü averaja sahip üçüncü takım (BB Erzurumspor -6, Aytemiz Alanyaspor -5) durumuna geldi.

Çaykur Rizespor’un ilk devrede en çok mesafe kateden ilk 5 oyuncusu

Boldrin: 5.50

Aminu: 5.49

Muriqi: 5.46

Samudo: 5.36

Musa: 5.35 (km)

Fenerbahçe’nin ilk devrede en çok mesafe kateden ilk 5 oyuncusu

Hasan Ali: 5.37

M. Topal: 5.20

Benzia: 5.18

Jailson: 5.17

Şener: 5.08 (km)

HARUN TEKİN'DEN ŞAŞIRTAN POZİSYON

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor, konuğu Fenerbahçe’yi 3-0’lık şok skorla mağlup ederken Fenerbahçe’nin karşılaşmadaki dağınık görüntüsü dikkat çekti. 3-0 biten ilk yarının ardından özellikle ikinci 45 dakikada Fenerbahçe’deki kopuk görüntünün örneği olarak ise kaleci Harun Tekin’in dahil olduğu bir pozisyon sosyal medyada gündeme damga vurdu.

Maçın 71. dakikasında Yassine Benzia ile paslaşan Harun Tekin kalesini terk edip Fenerbahçe’nin hücum yönüne göre sol tarafa doğru açılmaya başladı. Birkaç büyük adımla kalesini boş bırakan Harun, Benzia’nın üç rakibi arasında topu kaybetmesiyle bir anda kalesine koştu. Topu kazanan Çaykur Rizespor’lu oyuncular kaleyi görmeyi başaramadı.