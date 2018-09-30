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Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının ilk yarısında çarpıcı istatistik!
Fenerbahçe

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının ilk yarısında çarpıcı istatistik!

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçının ilk 45 dakikasını ev sahibi Rizespor 3-0 önde kapatırken flaş skorun yanında ortaya çıkan bir istatistik de dikkat çekti. Fenerbahçe'nin en çok mesafe kateden oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, Çaykur Rizespor'un en çok koşan beşinci oyuncusu Musa Çağıran'dan yalnızca 20 metre daha fazla koşmuş olması oyunu anlatan istatistik olarak göze çarptı.

30 Eylül 2018 20:12

SÖZCÜ SKOR / Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a konuk olurken ilk yarıyı ev sahibi 3-0 önde kapattı. Fenerbahçe özellikle ikinci golden sonra oldukça dağınık bir görüntü çizerken devre arasında yayıncı kuruluşun paylaştığı bir istatistik maçın gidişatı hakkında ortaya çıkardığı durumla dikkat çekti.

İlk yarıda %52’ye %48 topa daha fazla sahip olan taraf Fenerbahçe’yken isabetli pas sayısında da Fenerbahçe sadece 185’e 173’le öndeydi. Topa hakim olma konusunda dengede giden karşılaşmada farkı yaratan ise koşu mesafeleri oldu.

Çaykur Rizespor’un en çok mesafe kateden ilk 5 oyuncu 5.35 km kaydederken Fenerbahçe’nin en çok mesafe kateden ismi Hasan Ali Kaldırım ise 5.37 km’ye imza atarak Rizespor’un 5. en çok mesafe kateden oyuncusunu sadece 20 metrelik bir farkla geçebildi.

İlginç istatistik!

Maçta ilginç bir istatistik de dikkat çekti. İlk 6 haftada 5 gol atabilen Rizespor, 45 dakikada üç gol attı! Fenerbahçe ise 141 maç sonra ilk kez ilk yarıda kalesinde üç gol gördü.

Çaykur Rizespor’un ilk devrede en çok mesafe kateden ilk 5 oyuncusu

Boldrin: 5.50

Aminu: 5.49

Muriqi: 5.46

Samudo: 5.36

Musa: 5.35 (km)

Fenerbahçe’nin ilk devrede en çok mesafe kateden ilk 5 oyuncusu

Hasan Ali: 5.37

M. Topal: 5.20

Benzia: 5.18

Jailson: 5.17

Şener: 5.08 (km) 30 Eylül 2018 Rıdvan Dilmen`den Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladığı maçın devre arasında Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:59 | 30 Eylül 2018
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