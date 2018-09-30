Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Fenerbahçe’de Skrtel’den kötü haber!

Süper Lig’de 7. hafta Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ile devam ediyor. Cocu’lu Fenerbahçe Okan Buruklu Çaykur Rizespor karşısında kazanmak istiyor. Henüz hiç galibiyet alamayan Çaykur Rizespor ise sezonun ilk galibiyetini almak için Fenerbahçe karşısına çıkacak. Peki, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Eylül Cumartesi günü Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE’DE 3 İSİM KADRO DIŞI

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize’ye vardı.

Kafilede Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu üyeleri de yer alırken teknik direktör Phillip Cocu 3 futbolcuyu Rize'ye götürmedi. Hollandalı teknik adam sakatlığı bulunan Martin Skrtel ile birlikte Alper Potuk ve Roberto Soldado'yu İstanbul'da bıraktı.

RİZESPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Rizespor: Gökhan- Brabec, Jach, Orhan, Mehmet- Saadane, Robin, Boldrin, Umar, Samudio- Muriç

Fenerbahçe: Harun – Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Valbuena, Slimani

FENERBAHÇE RİZESPOR 40. KEZ KARŞI KARŞIYA

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında evinde karşılaşacağı Fenerbahçe ile 40. kez karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongün yapacak. Ligde geride kalan 6 haftada Çaykur Rizespor 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alırken, Fenerbahçe'nin ise geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik 3 de mağlubiyeti bulunuyor.

“9 BİN 200 BİLET SATILDI”

Taraftarın maça ilgi gösterdiğine dikkati çeken Kartal, şu değerlendirmede bulundu:

“Taraftarımızın bize bu sezon gösterdiği ilgi gerçekten takdire şayan. Aldığımız başarısız sonuçlar ile onları üzdüğümüzün farkındayız ama onlar bizi hiçbir maç yalnız bırakmadı. Geçmiş yılların çok üzerinde taraftara oynuyoruz. Fenerbahçe maçı için de şu ana kadar kombinelerle birlikte 9 bin 200 bilet satıldı. Elimizde güvenlik nedeniyle kapatılan koltuklar haricinde yaklaşık 3 bin bilet var. Bunların da maç saatine kadar tükeneceğini düşünüyoruz. Fenerbahçe’ye ayırdığımız 783 koltuğun tamamı tükendi. Bizi yalnız bırakmayacak taraftarımıza inşallah mahcup olmayacağız.”

Yeşil-mavili ekibin, Fenerbahçe karşılaşmasına Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Ali Çamdalı, Umar, Samudio, Boldrin ve Vedat Muric’in yer aldığı kadroyla çıkması bekleniyor.