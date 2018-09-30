MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında kritik karşılaşmada Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi konuk etti. Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen ve son olarak geçen hafta derbide konuğu Beşiktaş’la 1-1 berabere kalan Kanarya, Galatasaray ve Beşiktaş’ın kazandığı haftada 3 puana uzanarak üst sıralara tırmanmak isterken, şok bir skorla mağlup oldu.

Yeni teknik direktörü Okan Buruk’la ilk maçına çıkan ev sahibi ekip sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Fenerbahçe 141 maç sonra ilk kez ilk yarıda kalesinde üç gol birden gördü. İlk 6 haftada 5 gol atabilen Rizespor, 45 dakikada üç gol attı! Ev sahibi ekibin gollerini Vedat Muriqi (30), Umar Aminu (35) ve Braian Samudio (41) kaydetti.

Fenerbahçe, 7 puanla 14. sırada kalırken, Çaykur Rizespor 6 puanla 15. sıraya yükseldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Martin Skrtel ve Çaykur Rizespor’da kırmızı kart cezalısı sağ bek Matic Fink maçta forma giyemedi.

Geçen sezon biri Ziraat Türkiye Kupası Finali olmak üzere Akhisarspor’un başında karşılaştığı üç maçta da Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi başaran Okan Buruk, Rize serüvenine de Fenerbahçe galibiyetiyle başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR – FENERBAHÇE

STAT: Çaykur Didi Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEM: Cüneyt Çakır

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Saadane, Brabec, Mehmet, Ali Çamdalı, Boldrin, Aminu, Musa, Samudio, Vedat Muriqi

TENİK DİREKTÖR: Okan Buruk

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

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