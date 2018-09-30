Çaykur Rizespor Fenerbahçe canlı izle! Goller arka arkaya geliyor! Canlı skor…

Süper Lig’de 7. hafta Fenerbahçe Rize maçı ile devam ediyor. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Rizespor Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe’yi yenerek hem ilk galibiyetine imza atmak hem de çıkışa geçmek istiyor. Hafta içinde Avrupa Ligi maçına çıkacak olan Fenerbahçe ise deplasmanda alacağı galibiyetle hem moral depolamak hem de yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Takımının mücadelesini kaçırmak istemeye futbol severler ise “Fenerbahçe Rize maçı izle” aramaları ile Bein Sports canlı yayınına ulaşmak istiyor. Aşağıda yer alan bağlantı ile karşılaşmayı canlı izleyebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE

FENERBAHÇE RİZESPOR CANLI ANLATIM

Maçın ilk dakikalarda Rizespor Fenerbahçe kalesine baskı kurduğu görülüyor. 4. dakikada Fernando Boldrin’in kullandığı frikik, az farkla yandan auta gitti. Fenerbahçe maça iyi başlayamadı. Şu ana kadar üst üste üç pas yapamayan bir görüntü var. Çaykur Rizespor, topu Fenerbahçe’ye bırakıp, kaptığı toplarla hızlı çıkmak amacında. İlk 20 dakika itibarıyla her iki takımın da isabetli şutu bulunmuyor. Fenerbahçe maçın başından beri daha çok sol kanadı kullanmaya çalışıyor, Çaykur Rizespor ise sağ kanattan yükleniyor. Fenerbahçe ilk ciddi atağını 28. dakikada buldu. Jailson’un sağ kanattan ön direğe yaptığı ortasına hareketlenen Ayew’in vuruşu direkten döndü.

GOL… 30. dakikada Mehmet Uslu’nun sol kanattan uzak direğe yaptığı ortasına çok iyi bir kafa vuruşu yapan Vedat Muriqi, takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL… 35. dakikada Samudio’nun savunma arkasına attığı pasına hareketlenen Umar Aminu, kaleci Harun Tekin’in üzerinden aşırttığı vuruşunda ağları havalandırdı.

RİZESPOR FENERBAHÇE İLK 11

Rizespor 11: Gökhan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Boldrin, Aminu, Musa, Samudi, Vedat Muriç

Fenerbahçe 11: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani

RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Eylül Cumartesi günü Çaykur Didi Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM KADRO DIŞI

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize'ye vardı.

Kafilede Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu üyeleri de yer alırken teknik direktör Phillip Cocu 3 futbolcuyu Rize’ye götürmedi. Hollandalı teknik adam sakatlığı bulunan Martin Skrtel ile birlikte Alper Potuk ve Roberto Soldado’yu İstanbul’da bıraktı.

İşte ilk 11'imiz Kalbimiz sizinle Atmacalar #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/y3wxjzC9Hu — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 30 Eylül 2018

FENERBAHÇE RİZESPOR 40. KEZ KARŞI KARŞIYA

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 7. haftasında evinde karşılaşacağı Fenerbahçe ile 40. kez karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongün yapacak. Ligde geride kalan 6 haftada Çaykur Rizespor 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alırken, Fenerbahçe’nin ise geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik 3 de mağlubiyeti bulunuyor.

CANLI | Çaykur Rizespor 0-0 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor) Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında heyecan Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Fenerbahçe yükselişe geçmek, ev sahibi Çaykur Rizespor ise bu sezon ilk kez galibiyetle tanışmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

İKİ BAŞKAN KAHVALTIDA BULUŞTU

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimini kahvaltıda ağırladı. Fındıklı ilçesindeki bir restoranda verilen kahvaltıda Çaykur Rizesporlu yöneticilerde yer aldı. İki başkan karşılaşmayı da protokol tribününde izledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Didi stadyumunda yeşil mavili taraftarların selfie teklifini geri çevirmedi, fotoğraf çektirdi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı da yer aldı.

MAÇI CANLI YAYINLAYAN KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.