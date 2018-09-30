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Çaykur Rizespor Fenerbahçe canlı izle! Goller arka arkaya geliyor! Canlı skor…
Fenerbahçe

Çaykur Rizespor Fenerbahçe canlı izle! Goller arka arkaya geliyor! Canlı skor…

Fenerbahçe Rizespor maçı canlı izle! Rize'de şok üstüne şok... Rizespor Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçti. Canlı yayın Rizespor FB maçını izlemek isteyen futbol severler "canlı izle" aramaları ile Bein Sports canlı yayınına ulaşmak istiyor. Rizespor Fenerbahçe canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

30 Eylül 2018 17:31

Süper Lig’de 7. hafta Fenerbahçe Rize maçı ile devam ediyor. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Rizespor Okan Buruk yönetiminde Fenerbahçe’yi yenerek hem ilk galibiyetine imza atmak hem de çıkışa geçmek istiyor. Hafta içinde Avrupa Ligi maçına çıkacak olan Fenerbahçe ise deplasmanda alacağı galibiyetle hem moral depolamak hem de yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Takımının mücadelesini kaçırmak istemeye futbol severler ise “Fenerbahçe Rize maçı izle” aramaları ile Bein Sports canlı yayınına ulaşmak istiyor. Aşağıda yer alan bağlantı ile karşılaşmayı canlı izleyebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE CANLI İZLE

FENERBAHÇE RİZESPOR CANLI ANLATIM

Maçın ilk dakikalarda Rizespor Fenerbahçe kalesine baskı kurduğu görülüyor. 4. dakikada Fernando Boldrin’in kullandığı frikik, az farkla yandan auta gitti. Fenerbahçe maça iyi başlayamadı. Şu ana kadar üst üste üç pas yapamayan bir görüntü var. Çaykur Rizespor, topu Fenerbahçe’ye bırakıp, kaptığı toplarla hızlı çıkmak amacında. İlk 20 dakika itibarıyla her iki takımın da isabetli şutu bulunmuyor. Fenerbahçe maçın başından beri daha çok sol kanadı kullanmaya çalışıyor, Çaykur Rizespor ise sağ kanattan yükleniyor. Fenerbahçe ilk ciddi atağını 28. dakikada buldu. Jailson’un sağ kanattan ön direğe yaptığı ortasına hareketlenen Ayew’in vuruşu direkten döndü.

GOL… 30. dakikada Mehmet Uslu’nun sol kanattan uzak direğe yaptığı ortasına çok iyi bir kafa vuruşu yapan Vedat Muriqi, takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL… 35. dakikada Samudio’nun savunma arkasına attığı pasına hareketlenen Umar Aminu, kaleci Harun Tekin’in üzerinden aşırttığı vuruşunda ağları havalandırdı.

RİZESPOR FENERBAHÇE İLK 11

Rizespor 11: Gökhan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Boldrin, Aminu, Musa, Samudi, Vedat Muriç

Fenerbahçe 11: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani

RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

29 Eylül Cumartesi günü Çaykur Didi Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM KADRO DIŞI

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize'ye vardı.

Kafilede Başkan Ali Koç ile Yönetim Kurulu üyeleri de yer alırken teknik direktör Phillip Cocu 3 futbolcuyu Rize’ye götürmedi. Hollandalı teknik adam sakatlığı bulunan Martin Skrtel ile birlikte Alper Potuk ve Roberto Soldado’yu İstanbul’da bıraktı.

FENERBAHÇE RİZESPOR 40. KEZ KARŞI KARŞIYA

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 7. haftasında evinde karşılaşacağı Fenerbahçe ile 40. kez karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongün yapacak. Ligde geride kalan 6 haftada Çaykur Rizespor 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alırken, Fenerbahçe’nin ise geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik 3 de mağlubiyeti bulunuyor.

30 Eylül 2018 CANLI | Çaykur Rizespor 0-0 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor) Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında heyecan Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Fenerbahçe yükselişe geçmek, ev sahibi Çaykur Rizespor ise bu sezon ilk kez galibiyetle tanışmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

İKİ BAŞKAN KAHVALTIDA BULUŞTU

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimini kahvaltıda ağırladı. Fındıklı ilçesindeki bir restoranda verilen kahvaltıda Çaykur Rizesporlu yöneticilerde yer aldı. İki başkan karşılaşmayı da protokol tribününde izledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çaykur Didi stadyumunda yeşil mavili taraftarların selfie teklifini geri çevirmedi, fotoğraf çektirdi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı da yer aldı.

MAÇI CANLI YAYINLAYAN KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşağıdaki kanallardan Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa
Avustralya beIN Sports Connect Australia
Avusturya DAZN Europe
Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia
Botsvana Fox Sports 1 Africa
Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada
Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Comoros Fox Sports 1 Africa
Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa
Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hırvatistan Sportklub 1 Croatia
Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Eritrea Fox Sports 1 Africa
Ethiyopya Fox Sports 1 Africa
Fransa beIN Sports MAX 6
Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Almanya DAZN Europe
Gana A+ Sport
Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong
Kenya Fox Sports 1 Africa
Lesotho Fox Sports 1 Africa
Liberya Fox Sports 1 Africa
Lihtenştayn DAZN Europe
Lüksemburg DAZN Europe
Makedonya SportKlub 1 Serbia
Madagaskar Fox Sports 1 Africa
Malavi Fox Sports 1 Africa
Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Moritanya A+ Sport
Mauritius Fox Sports 1 Africa
Karadağ SportKlub 1 Serbia
Mozambik Fox Sports 1 Africa
Namibya Fox Sports 1 Africa
Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa
Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
Sırbistan SportKlub 1 Serbia
Seyşeller Fox Sports 1 Africa
Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Slovenya SportKlub 5 Slovenia
Güney Afrika Fox Sports 1 Africa
Güney Sudan Fox Sports 1 Africa
Svaziland Fox Sports 1 Africa
İsviçre DAZN Europe
Tanzanya Fox Sports 1 Africa
Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Son güncelleme 19:37 | 30 Eylül 2018
canlı canlı izle izle Rizespor Fenerbahçe
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