Bursaspor 153 gündür kazanamıyor! Küme düştüğü sezondan daha kötü

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, ligde tam 153 gündür kazanamıyor.

Bursa temsilcisi, son galibiyetini geçtiğimiz sezonun 31. haftasında oynanan Konyaspor maçında 2-1'lik skorla almıştı. Bursaspor, o maçtan sonra oynadığı 10 maçın 5'ini kaybederken, 5'inden de sahadan beraberlikle ayrıldı. Son 10 karşılaşmada kalesinde 13 gol gören yeşil-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırdı.

Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor, küme düştüğü 2003-2004 sezonundan daha kötü bir sezon başlangıcına imza attı. Yeşil-beyazlılar, söz konusu sezonda ilk 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 6 puan toplarken, bu sezon da 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp sadece 5 puana ulaştı.

Bursaspor, böylelikle ilk 7 haftalar göz önüne alındığında küme düştüğü sezondan daha kötü bir başlangıç yapmış oldu.

BURSASPOR ATEŞ HATTINDA

Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Bursaspor, küme düşme hattına girdi. 16. sırada bulunan Samet Aybaba’nın takımı, Çaykur Rizespor'un olası bir galibiyetinde ise 17. sıraya kadar gerileyecek. Sivasspor da aldığı bu galibiyetle 8 puana ulaşarak Bursaspor’u arkasında bıraktı.

TARAFTARLAR ENDİŞELİ

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 34. haftasında Trabzonspor'u mağlup edip son anda ligde kalmayı garantileyen Bursaspor, geçtiğimiz sezon da 31. hafta mücadelesinde Konyaspor'u yenerek tehlike hattından kurtulmuştu. Ligde ilk 7 haftada galibiyet alamayan Bursaspor'da taraftarlar, bu durumdan oldukça endişeli. Sosyal medya üzerinden tepkilerini gösteren yeşil-beyazlı taraftarlar, bu kötü gidişin bir an önce bitmesini bekliyor.

MAÇ SONUCU | Demir Grup Sivasspor 2-0 Bursaspor | Spor Toto Süper Lig Sahasında ligde galibiyeti bulunmayan Bursaspor ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı yıldızı Robinho'nun muhteşem oyunu ile rakibini devirdi. Robinho, ağlara bıraktığı iki golle Bursaspor'u yıkan isim oldu. İlgili Haberi Oku