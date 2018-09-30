Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten abisinin iddialarına yanıt

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş’ın sahasında Kayserispor’u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şenol Güneş, abisi Zekeriya Güneş tarafından ortaya atılan ve gündem yaratan “Sezon sonu Beşiktaş’tan ayrılabilir” iddialarına da yanıt verdi.

Rıdvan Dilmen: Quaresma`nın attığı golü Ronaldo atamaz Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. İlgili Haberi Oku

Abisinin kendisini aramadığını belirten Şenol Güneş “Kahvede otururken konuşmuştur. Her insanın düşüncelerine saygım vardır. Benimle ilgili konuşulur ondan sonra bana ‘Sen ne diyorsun’ diye sorulur. Abim benim tezgahımı mı hazırlıyor? Benim menajerim değil… Bir buçuk senedir gitsin-kalsın diye bir kampanya var. İki senedir bu nifak tohumlarını atanlar yorumlarına devam ediyor. Ben bu işe başlarken rapor aldım, herkesin rapor almasını tavsiye ediyorum” dedi.

Beşiktaş`ın Ryan Babel`den zemin tepkisi Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın zeminindeki bozukluk Ryan Babe'in tepkisine neden oldu. Ryan Babel, sosyal medya hesabından zeminin bozukluğu ile ilgili bir mesaj paylaştı. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmayı da değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gary Medel’den övgüyle bahsederken şunları söyledi:

“Sol bekte oynamasına rağmen hemen hemen sahanın yıldızıydı Medel. Takımın parçası olmak önemli. Sürekli gol yiyen takım olarak bu maçı gol yemeden kapatmak iyi oldu. Kendi doğrularımızla, kendi oyunumuzla başarılı olmayı düşünüyoruz ve bunu da bekliyoruz. Caner ve Adriano bizim için çok önemli. Şartlar gereğince bazen iyi oyuncuyu dışarı alıyorsunuz. Bunlar oyuncuların verimiyle ilgili. Orta sahada oynamaya daha uygun bir oyuncu olan Medel sağ bekte denenmişti. Sol bekte oynamadı ama 3'lü defansta sol tarafta oynadı. Sahanın en iyilerinden birisiydi. Rakibi iyi kapattı. Sahaya eksik çıkmıyoruz sonuçta. Elimizdeki oyuncuların ne verdiği önemli olan.”

Şenol Güneş, Vagner Love'ın iyi bir oyuncu olduğunu söyleyerek, “Yetenek olarak bir sıkıntısı yok. Önemli olan oynadığı oyunda üretken olabilmesi. Bugün de kaçırabilirdi. Gol de kaçırıyor. Israrla üstüne gidince daha da demorolize oluyor. Bugün olmadı. Olumlu işler yaptı ve oyuna katkısından memnunum” şeklinde konuştu.