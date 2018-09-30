Amatör maçın son dakikalarında saha karıştı

Süper Amatör Küme takımlarından Yolspor ile Gültepesspor, Vali Nihat Canpolat Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Sezonun 3´üncü haftasında oynanan maçta Yolspor, 90´ıncı dakikada 3-1 önde iken rakibi Gültepespor futbolcusu Enes Öztürk´ün golü ile farkı 1´e düşürdü.
Yolspor, kalecisi Batuhan Yıldırım golden sonra topu rakip takım futbolcularına vermemesi nedeniyle tartışma çıktı. Yumruklaşmaya varan tartışma sonrası saha karıştı. Maçın hakemi Şaban Elbaşı, Yolspor kalecisi Batuhan Yılmaz´a sarı, Gültepesporlu Ziya Bulut´a kırmızı kart gösterdi. Tartışmada kovalanan bir futbolcu tellerden atlayarak kaçtı.
Antrenörlerin araya girmesiyle tartışma yatıştırıldı. Maçta 3 dakikalık duraklama zamanı oynatıldı. Karşılaşma sonrası tekrar tartışma çıktı. Tartışmada Yolspor kalecisi Batuhan, yerde kaldı. Emniyet güçleri ve çevredekilerin araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı Futbolcular sahadan çıkartıldıktan sonra tesisten ayrıldılar.