Vodafone Park’ta Beşiktaş’ın yabancı ziyaretçileri

Çin pazarına açılmak için çeşitli girişimler yapan Beşiktaş, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 69. kuruluş yıl dönümünde, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yü Hongyang, başkonsolosları Cui Wei ve Liu Zengxian, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman’ın davetlisi olarak karşılaşmayı Vodafone Park’ta izledi. Ayrıca karşılaşma öncesinde reklam tabelalarında Türkçe, Çince ve İngilizce olmak üzere “Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 69. yıl dönümü kutlu olsun” mesajı yer aldı.

Beşiktaş’ın Sırbistanlı oyuncusu Adem Ljajic’i doğum gününde ailesi yalnız bırakmadı. Bugün 27 yaşın giren ve maç öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde takım arkadaşlarının pasta keserek doğum gününü kutladığı Ljajic’in, annesi Binasa Ljajic ve babası Sahmir Ljajic karşılaşmayı tribünden izledi. İkilinin stadyuma gelirken yaptırdığı pasta dikkati çekti.

Şili Milli Takımı forması giyen bir grup Şilili futbolsever de karşılaşmayı tribünden izleyerek, Beşiktaş’ın Şilili futbolcusu Gary Medel’e destek verdi.

Beşiktaş, merhum Ali Aktepe için tören düzenledi Beşiktaş Kulübü, iki gün önce vefat eden Vodafone Park İdari İşler Emektarı merhum Derviş (Ali) Aktepe için tören düzenledi. İlgili Haberi Oku

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor mücadelesine geçen haftadan 3 değişiklik yaparak çıktı. Hafta boyunca merak edilen sol bekte kimin oynayacağı sorusunun cevabı Domagoj Vida oldu. Cezalı olan Caner Erkin ve sakat olan Adriano’nun yerine sol beke Hırvat futbolcuyu koyan Şenol Güneş, Vida’dan doğan boşluğu da Gary Medel ile doldurdu. Tecrübeli teknik adam defans dörtlüsünü Gökhan Gönül, Pepe, Medel ve Vida’dan oluşturdu.

Şenol Güneş`in ağabeyinden flaş açıklama: `Sezon sonunda ayrılır` Karadeniz Gazetesi'ne konuşan Şenol Güneş'in ağabeyi Zekeriya Güneş, Beşiktaş'ın teknik direktörü hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İlgili Haberi Oku

Orta sahada Atiba’nın yanında Oğuzhan’ı görevlendiren Güneş’in hücumdaki sürprizi ise Vagner Love oldu. Bu sezon hiç şans vermediği Brezilyalı oyuncuyu Kayserispor karşısında ilk kez tercih eden Şenol Güneş, Ryan Babel’i de sol açıktaki yerine geri çekti. Siyah beyazlıların hücumdaki diğer oyuncuları ise Quaresma ve Ljajic oldu.

BEŞİKTAŞ’TA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşısında geçen hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinin bitiminde kırmızı kart gören Caner Erkin ile iki haftadır sakat olan ve antrenmanlara çıkmayan Adriano’yu kullanamadı.