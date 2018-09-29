Vagner Love: “Her zaman sahada kalmak istiyorum”

Beşiktaş’ın Brezilyalı forveti Vagner Love, Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Vodafone Park’ta Beşiktaş’ın 2-0 galip geldiği maçın ilk golünü atan Love, “Hem gol atıp hem de takımımın 3 puan almasında payım olduğu için çok mutluyum” dedi.

İlk kez 11’de sahaya çıktığı bir maçta gol atan tecrübeli futbolcu, “Her zaman kendimizi hazır tutmamız lazım. Şans geldiği zaman değerlendirmek için. Her zaman sahada kalmak istiyorum. Takımın bir parçası olarak yardımcı olmak istiyorum. Çalışmalarım bu yönde devam ediyor. Hoca şans verirse elimden geleni yapacağım.” ifadelerini kullandı.

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