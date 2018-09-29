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Vagner Love: “Her zaman sahada kalmak istiyorum”
Beşiktaş

Vagner Love: “Her zaman sahada kalmak istiyorum”

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Vagner Love, 2-0 kazandıkları ve ilk golü attığı Kayserispor maçının ardından konuştu.

29 Eylül 2018 21:40

Beşiktaş’ın Brezilyalı forveti Vagner Love, Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Vodafone Park’ta Beşiktaş’ın 2-0 galip geldiği maçın ilk golünü atan Love, “Hem gol atıp hem de takımımın 3 puan almasında payım olduğu için çok mutluyum” dedi.

İlk kez 11’de sahaya çıktığı bir maçta gol atan tecrübeli futbolcu, “Her zaman kendimizi hazır tutmamız lazım. Şans geldiği zaman değerlendirmek için. Her zaman sahada kalmak istiyorum. Takımın bir parçası olarak yardımcı olmak istiyorum. Çalışmalarım bu yönde devam ediyor. Hoca şans verirse elimden geleni yapacağım.” ifadelerini kullandı.

29 Eylül 2018 Ricardo Quaresma: Oynadıkça güven kazanıyorum Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta başarılı futbolcu Ricardo Quaresma maç sonu açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:41 | 29 Eylül 2018
beşiktaş Vagner Love
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