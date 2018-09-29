Süper Lig’in penaltı canavarı! Fatih Öztürk yine kurtardı

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası, 10 kişi kalan Aytemiz Alanyaspor’un galibiyeti kadar Teleset Mobilya Akhisarspor’un kalecisi Fatih Öztürk de konuşuldu. Fatih Öztürk, maç 1-0 iken Aytemiz Alanyaspor’un 56. dakikada Lucas Villafanez ile kullandığı penaltıda gole izin vermedi. Takımını maçta tutmaya çalışan Fatih Öztürk’ün çabası yeterli olmasa da, 31 yaşındaki kalecinin penaltı vuruşlarındaki başarılı kurtarışları dikkat çekti.

Totti ile De Rossi arasında dikkat çeken Cengiz Ünder diyaloğu Kariyerini 40 yaşında noktalayan ve 42'nci yaş gününde bir otobiyografi kitabını piyasaya süren AS Roma'nın efsanevi kaptanı Francesco Totti ile ondan bayrağı devralan Daniele De Rossi arasında gülüşmelere neden olan, Cengiz Ünder üzerine bir diyalog yaşandı. İlgili Haberi Oku

Bu sezon Galatasaray ile oynanan Süper Kupa finalinde seri penaltı atışlarına giden maçta Bafetimbi Gomis’in vuruşunu kurtararak takımına kupayı kazandıran Fatih Öztürk, geçtiğimiz hafta yine Galatasaray’ın penaltısında kalesini gole kapamıştı. Karşılaşma golsüz beraberlikle devam ederken 41. dakikada Rodrigues’in kullandığı penaltı vuruşunda köşeyi iyi tahmin eden Fatih Öztürk, maçın belki de kırılma anını yaşatmıştı. Soyunma odasına golsüz beraberlikle giden Teleset Mobilya Akhisarspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle güçlü rakibi karşısında maçı 3-0 kazanmayı başarmıştı.

Bu sezon üç penaltı vuruşunda da köşeden topu çıkaran Fatih Öztürk, Süper Lig’in penaltıcılarının korkulu rüyası olmaya başladı bile…