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Son dakika! Galatasaray’da Emre Akbaba şoku… Ameliyat edilecek!
Galatasaray

Son dakika! Galatasaray’da Emre Akbaba şoku… Ameliyat edilecek!

Galatasaray, Erzurumspor maçında sakatlanan Emre Akbaba’nın ayak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Pazar günü ameliyat edilecek olan Emre Akbaba'nın yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

29 Eylül 2018 13:35

Mesut Yıldırım/ SÖZCÜ     Süper Lig’de sezonun en flaş transferlerinden biri olan Emre Akbaba’dan üzücü haber geldi… Milli Takım’daki çıkışı ve sarı kırmızılı takıma kattığı hava ile performansı yükselen Emre Akbaba BB Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilecek.  Sol ayak baş parmak tarak kemiğinde kırık tespit edilen yıldız oyuncunun 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama…

Süper Lig'de dün oynadığımız BB Erzurumspor maçının ardından, Eren Derdiyok ve Emre Akbaba'nın sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde kontrolleri yapılmıştır.

Oyuncularımızın sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekilde:

Eren Derdiyok'un yapılan MR tetkiklerinde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Emre Akbaba'nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası, bugün yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun yarın sabah ameliyat edilmesine karar verilmiştir.

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Son güncelleme 15:14 | 29 Eylül 2018
ameliyat Emre Akbaba sakatlık
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