Şenol Güneş’ten abisine yanıt: ‘Nasılsın diye sormadı, acımasız olduğumu bilir’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kazandıkları Kayserispor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

“ABİM BENİ ARAMADI”

Abisinin kendisini aramadığını söyleyen Güneş, “Nasılsın diye sormadı. Benimle alakalı beyanat vermiş. Benim acımasız olduğumu bilir. Hiç doğru bir şey olduğunu söylüyorum. Her insanın düşüncesine saygı duyuyorum. Hiç gerek yoktu bunları yazmaya. Benimle ilgili konuşuyorlar ben de konuyu kapatıyorum. Sonra bana kızıyorlar. Abim benim tezgahımı mı hazırlıyor. Menajerim değil. Onları hiç burada gördünüz mü? Görüş vizyonumuzu açabilirsek bu konuları konuşmuyor olurduk. 1.5 senedir böyle bir kampanya var. Gitsin kalsın diye. 2 senedir bu nifak tohumu atanlar yorumlarına devam ediyor. Ben bu işe başlarken rapor aldım. Herkese rapor almasını tavsiye ediyorum” dedi.

Şenol Güneş’in abisi Zekeriya Güneş hafta içinde bir gazeteye verdiği röportajda, tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda Beşiktaş’tan ayrılabileceğini iddia etmişti.

Şenol Güneş`in ağabeyinden flaş açıklama: `Sezon sonunda ayrılır` Karadeniz Gazetesi'ne konuşan Şenol Güneş'in ağabeyi Zekeriya Güneş, Beşiktaş'ın teknik direktörü hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. İlgili Haberi Oku

Yayıncı kuruluşa konuşan Güneş, “Kendi sahamızda seyircimiz önünde kontrol bizdeydi. Olumsuz saha şartlarını da düşünürsek kazanmayı hak eden takımdık. Oyuncularım gayret gösterdi. Rakip de kendi çapında hızlı hücuma çıkmaya çalıştı. Moral ve güven olarak önde olunca 2-0’la maçı kapattık.” dedi.

MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-0 Kayserispor | Süper Lig 7. hafta Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş, Vagner Love ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kayserispor ise Fenerbahçe galibiyetinden sonra ligde üst üste üçüncü maçını da kaybetti. İlgili Haberi Oku

Kayserispor’u değerlendiren tecrübeli teknik adam, “Rakibin savunmasında iyi oyuncuları var fakat maç kaybından sonra güven ve moral kaybı olunca dirençleri düşüyor. Attığımız gol sonrasında oyun rahatladı. Bizim için kazanmış olmak iyiydi.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sakat ve cezalı oyunculara rağmen sahaya çıkan futbolcuların futbolunu öven Güneş, “Sahaya eksik çıkmıyoruz sonuçta. Elimizdeki oyuncuların ne verdiği önemli olan. Sol bekte oynamasına rağmen hemen hemen sahanın yıldızıydı Medel. Takımın parçası olmak önemli. Sürekli gol yiyen takım olarak bu maçı gol yemeden kapatmak iyi oldu. Kendi doğrularımızla, kendi oyunumuzla başarılı olmayı düşünüyoruz ve bunu da bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“VAGNER LOVE İYİ OYUNCU”

Şenol Güneş, Vagner Love'ın iyi bir oyuncu olduğunu söyleyerek, “Yetenek olarak bir sıkıntısı yok. Önemli olan oynadığı oyunda üretken olabilmesi. Bugün de kaçırabilirdi. Gol de kaçırıyor. Israrla üstüne gidince daha da demorolize oluyor. Bugün olmadı. Olumlu işler yaptı ve oyuna katkısından memnunum. Caner ve Adriano bizim için çok önemli. Şartlar gereğince bazen iyi oyuncuyu dışarı alıyorsunuz. Bunlar oyuncuların verimiyle ilgili. Orta sahada oynamaya daha uygun bir oyuncu olan Medel sağ bekte denenmişti. Sol bekte oynamadı ama 3'lü defansta sol tarafta oynadı. Sahanın en iyilerinden birisiydi. Rakibi iyi kapattı” şeklinde konuştu.

“GÖKHAN TÖRE BİRAZ RAHATSIZDI”

Gökhan Töre'nin rahatsızlığı olduğunu anlatan Güneş, “Onla ilgili kadroda yoktu. Dolayısıyla kadroya girememe sebebi bu. Çalışmaları gayet iyi. Gökhan Töre eskisine göre çok daha iyi. Ortam gelince şans vereceğiz. Oyuncularımızla ilgili baktığımızda maçına göre değişecek. Oğuzhan ve Adem Ljajic zaman zaman pas yaptılar ama daha akıcı pas yapmaları lazım. Bazen öyle, bazen ikili oynayacağız. Maçına göre bu durum değişecek. Bütün oyuncular hazır olmalı. Bugün kadroda olan Mustafa, Larin ve Roco'da bizim oyuncumuz. Dorukhan sağ bekte de oynayabilir ama ben orta sahada daha iyi görüyorum” diye belirtti.

Ricardo Quaresma: Oynadıkça güven kazanıyorum Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta başarılı futbolcu Ricardo Quaresma maç sonu açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

“BİZDEN DAHA YÜKSEK YAŞ ORTALAMASI OLAN TAKIMLAR VAR”

Bizden daha yüksek yaş ortalaması olan takımlar olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Şartlar itibariyle öyle. Oyun verimine bakıyoruz. Yaşlı oyuncuların futbol hayatının süresi kısa olur. Bu maçta Medel, Quaresma, Pepe, Babel ve Gökhan'dan memnunum. Tabi bu adamlar 3-5 sene sonra olmayacaktır. Ama Dorukhan, Güven gibi isimler olacak” şeklinde konuştu.

“TEK PASLA OYNADIĞIUMIZ ZAMAN ÇOK İYİYİZ”

Tek paslarla oynadıkları zaman çok iyi olduklarını belirten Şenol Güneş, “Antrenmanda dahi 3 pas oynamak zorunda kalıyoruz. Ben sahaya bahane bulmadım. Konu buraya da kaydı. Antrenmanda çalışırken düzgün zeminde tek topla oynamak oyunun hızını arttırır. Fenerbahçe'de bunu yapamadık. Medel'in uzun top atması için bugün ortam yoktu. Bu bazen başarılı oluyor. Ama senin sol bekin değil Medel. Elimizdekileri en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bugün uzun boylu oyuncumuz da yoktu. Araya atacağımız paslar 2'ye 1'ler bizim için önemliydi. Ama oyunda Oğuzhan ve Ljajic daha fazla öne çıkabilirdi. Onları etkileyen zemindi. Tutmadan daha gelmeden atarsanız pası daha etkili olursunuz” ifadelerini kullandı.

“ÇIKAN HER KANUN VE KARARLAR TOPLUMUN YARARINA OLMASI LAZIM”

Çıkan her kanun ve kararların toplumun yararına olması lazım olduğunu dile getiren Güneş, “Siz burada düşünmeden yanlış yaparsanız geriye daha büyük patlar. Bu ülkenin güven sorunu var. Ben kendi takımımda adaletli olmak zorundayım. Benim keyfime göre alınmaz bu kararlar. Birini diğerine tercih ettiğim zaman benim ve takımın dengesi bozulur. Bu ülkede kriz de varsa bizim. Ama bunların düzeltilmesi için gene hep birlikte olacağız. Anlaşma yapıp sonra bozduğunuz zaman güveni sarsacaksınız. Siz bir iş yerinde anlaştınız sıkıntı var işinize son verebilir. Yeni mukavele yaptık ama 1 ay sonra ne olacak bilmiyoruz. Bırakın kişisel güvensizliği hukuken güvensizliği sağlarız” diye sözlerini tamamladı.

MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-0 Kayserispor | Süper Lig 7. hafta Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş, Vagner Love ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kayserispor ise Fenerbahçe galibiyetinden sonra ligde üst üste üçüncü maçını da kaybetti. İlgili Haberi Oku