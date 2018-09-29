Rıdvan Dilmen: “Quaresma’nın attığı golü Ronaldo atamaz”

NTV’de yayınlanan “%100 Futbol” programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş’ın Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın zemin sorununu çözmesi gerektiğine değinen Dilmen, “Beşiktaş’ın sahasında 26 gün boyunca maç olmayacak. Bu büyük avantaj, bu zemin tartışmalarına artık son verilebilir. İçerideki bir sonraki maç için 1 aya yakın bir dönem var, uzaya üç kere gidip geliyorlar o dönemde. Beşiktaş bu zemin problemini çözsün. Hem Beşiktaş, hem de oyuncular için bu önemli.” dedi.

Vagner Love’ın attığı gol için ‘komik vuruş’ yorumunu yapan Dilmen, “Bu komik vuruş, çarpma ancak Vagner Love’a ait olabilir. Öldürücü koşusunu yaptı, kötü de vurmadı ama kaleci çıkardı. Sonra döndü, çarptı. Tecrübe golü değil bu. Bu sadece gol” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Ricardo Quaresma’nın şık golünü değerlendiren Dilmen, “Quaresma’nın golünü Oğuz Çetin ve belki Ümit Özat atardı. Ayağının dışıyla bu golü atmak kolay değil. Türkiye’de aktif oyuncular arasında, Quaresma’nın golünü atan çıkmaz. Quaresma’nın attığı golü Ronaldo atamaz, o vuruşu yapamaz.” şeklinde konuştu.

İşte Dilmen’in değerlendirmelerinden satır başları;

“Beşiktaş’ın Kayserispor maçını deplasmanda oynama isteği saçma değildi, 1 maçlık değerlendirilebilirdi. En takdir ettiğim oyuncu, Atiba. 35,5 yaşına gelmiş bir oyuncunun art arda 2 maçı bitirmesi, müthiş bir olay. Beşiktaş’ta bugün bekleneni veremeyen bir oyuncu vardı, Babel. Sebebi Caner. Destek gelmeyince kolay marke ediliyor. Arkadan Caner ya da Adriano gelince, Babel demarke vaziyette kalıyordu. Bu çok önemli.”

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“ÇEKİLEN BİR POZİSYON VAR”

“Umut Bulut’un çekildiği bir pozisyon var, hakem atladı. VAR ile görülebilirdi. Hakemlerimizin pozisyonlarda en azından VAR’a gitmesi lazım. Gökhan ile ilgili golden önce VAR’a gitti ve el kararı vermedi, doğru karar.”

ŞENOL GÜNEŞ, FATİH TERİM…

“Şenol hoca, ‘Getirin oyuncuyu, ben oynatayım’ diyor. Fatih hoca ise, ‘Kadroyu ben yaparım’ diyor. Fatih hoca yönetim kurulu kararıyla oyuncu almaz, Şenol hoca ise ‘Ümraniye’nin patronuyum, getirin oynatayım’ diyor. Beşiktaş taraftarı Şenol hocanın kalmasını ister, Fikret beyin de isteyeceğini düşünüyorum. Şenol hocanın en az 2 yıl daha kalacağını düşünüyorum ama milli takıma da mesaj gönderdiğini gördük.” Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam`dan oyuncularına sitem Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Takım olarak birbirimize yardım eden anlayışta değiliz” diye konuştu. İlgili Haberi Oku