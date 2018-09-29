Ricardo Quaresma: “Oynadıkça güven kazanıyorum”

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Maçı bir gol, bir asist ile tamamlayan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, “Sezon öncesi çalışmalarına katılamadığım için fizik olarak eksiğim vardı. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum” dedi.

Oynadıkça daha iyi olduğunu söyleyen Portekizli yıldız, “Oynadıkça da güven kazanıyorum. Bu güven ile beraber sahada istediklerimi daha iyi ortaya koyuyorum. Kazandığımız için, gol attığım için, takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum.” şeklinde konuştu.

MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-0 Kayserispor | Süper Lig 7. hafta Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş, Vagner Love ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kayserispor ise Fenerbahçe galibiyetinden sonra ligde üst üste üçüncü maçını da kaybetti. İlgili Haberi Oku