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Ricardo Quaresma: “Oynadıkça güven kazanıyorum”
Beşiktaş

Ricardo Quaresma: “Oynadıkça güven kazanıyorum”

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta başarılı futbolcu Ricardo Quaresma maç sonu açıklamalarda bulundu.

29 Eylül 2018 21:36

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçından sonra açıklamalarda bulundu.

Maçı bir gol, bir asist ile tamamlayan 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, “Sezon öncesi çalışmalarına katılamadığım için fizik olarak eksiğim vardı. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum” dedi.

Oynadıkça daha iyi olduğunu söyleyen Portekizli yıldız, “Oynadıkça da güven kazanıyorum. Bu güven ile beraber sahada istediklerimi daha iyi ortaya koyuyorum. Kazandığımız için, gol attığım için, takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum.” şeklinde konuştu.

29 Eylül 2018 MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-0 Kayserispor | Süper Lig 7. hafta Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş, Vagner Love ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Kayserispor ise Fenerbahçe galibiyetinden sonra ligde üst üste üçüncü maçını da kaybetti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:36 | 29 Eylül 2018
beşiktaş Ricardo Quaresma
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