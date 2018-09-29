Real Madrid Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? İspanya’da devlerin dansı!

İspanya’da iki ezeli rakip Real Madrid Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Sezon başında UEFA Süper Kupası’nı Atletico Madrid’e kaptıran Real Madrid bu kez ligde rakibini yenerek bir nevi rövanşı almak istiyor. Son yıllarda gösterdikleri çıkışta istikrar sağlayan Atletico Madrid ise bir kez daha gülen taraf olmak istiyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbol severler “Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını arıyor. İşte, Real Madrid Atletico Madrid maçı detayları…

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ligin 7. haftasında oynanacak Madrid derbisinde Real Madrid kendi evinde ezeli rakibi Atletico Madrid’i konuk edecek. Bu akşam TSİ 21.45’te Santiago Bernabeu’da oynanacak kritik maçı hakem Martinez Munuera yönetecek. Real Madrid-Atletico Madrid derbisi beIN Sports 2’den canlı izlenebilecek.

SÜPER KUPA’YI ATLETİCO MADRİD KAZANMIŞTI

İki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği son maçta Atletico Madrid Real Madrid’i yenerek Süper Kupa’nın sahibi olmuştu. 4-2 sona eren maçta Atletico Madrid’in gollerini Diego Costa (2), Niguez, Koke atarken, Real Madrid’in gollerini Benzema ile Ramos atmıştı.