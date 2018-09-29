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MAÇ SONUCU | West Ham United Manchester United 3-1
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | West Ham United Manchester United 3-1

Premier Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla koltuğu sallanmaya başlayan Mourinho'nun ekibi Manchester United, Londra'da West Ham'a 3-1 mağlup oldu. United, 1989-90'dan sonraki en kötü lig başlangıcına imza attı

29 Eylül 2018 17:14

İngiltere Premier Lig’de Manchester United’ın kan kaybı devam ediyor… Kırmızı-beyazlı ekip, Londra’da West Ham’a 3-1 yenilirken, teknik direktör Mourinho’nun geleceği iyice sorgulanmaya başladı.

West Ham United’ın gollerini 5’te Felipe Anderson, 43’te Lindelof (kendi kalesine) ve 74’te Arnautovic kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı 71’de Rashford’tan geldi.

Bu sonuçla ligde 10 puan ve maç fazlasıyla 8’inci sıraya gerileyen Manchester United, 1989-90’dan sonraki en kötü lig başlangıcına imza attı. West Ham United ise 7 puanla 12’nci sıraya yükseldi.

Son güncelleme 18:12 | 29 Eylül 2018
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