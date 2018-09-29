MAÇ SONUCU Roma 3-1 Lazio | İtalya Serie A

İtalya Serie A’nın 7 haftası, Roma derbisine sahne oldu. İki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği maçta Cengiz Ünder’in takımı Roma, Lazio’yu 3-1 mağlup etti. Cengiz Ünder, dev derbiyi yedek kulübesinden takip ederken, 37. dakikada Pastore’nin sakatlanmasının ardından oyuna giren Pellegrini, maça damga vurdu. Pellegrini, bir gol bir asistlik performansı ile Roma’yı galibiyete taşıyan isimlerin başında geldi.

MAÇ SONUCU | West Ham United Manchester United 3-1 Premier Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla koltuğu sallanmaya başlayan Mourinho'nun ekibi Manchester United, Londra'da West Ham'a 3-1 mağlup oldu. United, 1989-90'dan sonraki en kötü lig başlangıcına imza attı İlgili Haberi Oku

İki takımın da hücuma dönük bir futbol anlayışı ile sahaya çıktığı Roma derbisinde ilk gol, 45. dakikada geldi. Pellegrini, ilk yarının son dakikası oynanırken attığı golle Roma’nın soyunma odasına önde girmesini sağladı. İkinci yarıya iyi başlayan Lazio, 67. dakikada Immobile ile eşitliği sağladı. Bu golden sonra her iki takım da eşitliği bozmak için büyük çaba harcadı. Tam bu anda ortaya çıkan Roma’nın tecrübeli beki Kolarov, 71. dakikada ev sahibi Roma’yı 2-1 öne geçirdi.

Totti ile De Rossi arasında dikkat çeken Cengiz Ünder diyaloğu Kariyerini 40 yaşında noktalayan ve 42'nci yaş gününde bir otobiyografi kitabını piyasaya süren AS Roma'nın efsanevi kaptanı Francesco Totti ile ondan bayrağı devralan Daniele De Rossi arasında gülüşmelere neden olan, Cengiz Ünder üzerine bir diyalog yaşandı. İlgili Haberi Oku

Yediği golün ardından tüm riskleri alan Lazio, savunma güvenliğini ikinci plana itti. Roma, 86. dakikada Pellegrini’nin asistinde Fazio ile bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma, Lazio derbisini 3-1 galip tamamladı. Cengiz Ünder, yedek kulübesinde başladığı maçta görev alamadı. Bu galibiyetle puanını 11 yapan Roma, 5. sıraya yükseldi. 12 puanda kalan Lazio ise 4. sırada yer aldı.

Roma gelecek hafta Empoli’ye konuk olacak. Lazio ise sahasında Fiorentina ile karşılaşacak.