MAÇ SONUCU | Juventus 3-1 Napoli | Serie A 7. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A 7. hafta mücadleesinde Napoli ile karşılaşan Juventus, geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak yenilgisizlik serisini sürdürmeyi başardı.

Maçın 10. dakikasında Jose Callejon’un asistinde Dries Mertens topu ağlarla buluştururken Napoli de 1-0’lık üstünlüğü ele geçirdi. Ancak ev sahibi Juventus 27. dakikada Mario Mandzukic’in kafa golüyle skoru 1-1’e getirirken asisti Cristiano Ronaldo yaptı.

İlk yarısı 1-1 beraberlikle sona eren maçın 49. dakikasında yine Mandzukic sahneye çıktı ve takımını 2-1’lik üstünlüğe taşıyan golü attı.

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Mücadelenin 58. dakikasında Mario Rui’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle Napoli güçlü rakibi karşısında 10 kişi kaldı.

Çekişmeli maçtaki gol perdesini ise 76. dakikada Leonardo Bonucci kapattı. İtalyan futbolcunun golünün asistini yine Cristiano Ronaldo yaptı ve Juventus mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından namağlup Juventus puanını 21 yaparken ikinci sıradaki Napoli ise 15 puanda kaldı. Siyah beyazlılar gelecek hafta deplasmanda Udinese’ye konuk olurken Napoli sahasında Sassuolo’yu konuk edecek.

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