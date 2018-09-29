MAÇ SONUCU | Hatayspor 1-1 Altınordu | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig’in 7. hafta mücadelesinde Hatayspor, Altınordu’yu konuk etti. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Emrah Ünal, Murat Altan
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür (Dk. 85 Tom), Selim Ilgaz (Dk. 61 Yılmaz Özeren), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo (Dk. 74 Gökhan Karadeniz), Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Serdar Deliktaş, Ali Yaşar (Dk. 72 Yusuf Acer), Anıl Koç (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Sinan Osmanoğlu
Goller: Dk. 16 Selim Ilgaz (Hatayspor), Dk. 81 Kemal Rüzgar (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 46 Hamza Gür, Dk. 49 Mesut Çaytemel, Dk. 69 Diallo, Dk. 78 Yusuf Abdioğlu, Dk. 89 Murat Paluli (Hatayspor), Dk. 31 Sinan Osmanoğlu, Dk. 79 Sefa Yılmaz, Dk. 90 Yusuf Acer (Altınordu)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 16′ Sinan’ın pasında topla buluşan Selim düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
80′ Ceza alanı dışından topla buluşan Yılmaz Özeren’in şutu az farkla auta çıktı.
GOL! 81′ Hatayspor ceza alanı içerisinde topla buluşan Kemal Rüzgar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1