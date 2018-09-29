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MAÇ SONUCU | Hatayspor 1-1 Altınordu | Spor Toto 1. Lig
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Hatayspor 1-1 Altınordu | Spor Toto 1. Lig

Hatayspor, sahasında konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

29 Eylül 2018 17:40

Spor Toto 1. Lig’in 7. hafta mücadelesinde Hatayspor, Altınordu’yu konuk etti. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Emrah Ünal, Murat Altan

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Hamza Gür (Dk. 85 Tom), Selim Ilgaz (Dk. 61 Yılmaz Özeren), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Diallo (Dk. 74 Gökhan Karadeniz), Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Alican Özfesli, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Serdar Deliktaş, Ali Yaşar (Dk. 72 Yusuf Acer), Anıl Koç (Dk. 46 Sefa Yılmaz), Sinan Osmanoğlu

Goller: Dk. 16 Selim Ilgaz (Hatayspor), Dk. 81 Kemal Rüzgar (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 46 Hamza Gür, Dk. 49 Mesut Çaytemel, Dk. 69 Diallo, Dk. 78 Yusuf Abdioğlu, Dk. 89 Murat Paluli (Hatayspor), Dk. 31 Sinan Osmanoğlu, Dk. 79 Sefa Yılmaz, Dk. 90 Yusuf Acer (Altınordu)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 16′ Sinan’ın pasında topla buluşan Selim düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

80′ Ceza alanı dışından topla buluşan Yılmaz Özeren’in şutu az farkla auta çıktı.

GOL! 81′ Hatayspor ceza alanı içerisinde topla buluşan Kemal Rüzgar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

Son güncelleme 17:40 | 29 Eylül 2018
altınordu hatayspor Spor Toto 1. Lig
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