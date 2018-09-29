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MAÇ SONUCU | Everton 3-0 Fulham | Cenk Tosun siftah yaptı…
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Everton 3-0 Fulham | Cenk Tosun siftah yaptı…

İngiltere Premier Lig 7. hafta karşılaşmasında Fulham'ı ağırlayan Everton, Cenk Tosun'un gol attığı maçı 3-0 kazanmayı başardı.

29 Eylül 2018 18:59

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 7. hafta mücadelesinde Fulham’ı konuk eden Everton, Cenk Tosun’un gol attığı maçı 3-0 kazandı dört haftalık galibiyet hasretini sona erdirdi.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 52. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamayan Gylfi Sigurdsson, 56’da hatasını affettirdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Maçın 55. dakikasında oyuna giren milli yıldız Cenk Tosun, 66. dakikada attığı golle ligdeki ilk golünü atmayı başardı ve skoru 2-0’a getirdi.

Maçtaki gol perdesini ise Gylfi Sigurdsson kapattı. Maçın 89. dakikasında Bernard Duarte’nin pasında iyi bir vuruş yapan yıldız futbolcu maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen golü attı.

Bu sonucun ardından Everton puanını 9 yaparken Fulham 5 puanda kaldı. Everton gelecek hafta deplasmanda Leicester City’ye konuk olurken Fulham evinde Arsenal’i ağırlayacak.

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Son güncelleme 19:05 | 29 Eylül 2018
Cenk Tosun everton Fulham
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