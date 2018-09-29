MAÇ SONUCU | Denizlispor 3-0 Yetiş Yapı Elazığspor | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Denizlispor, konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor’u 3-0 yendi. Denizlispor, ligde üst üste 3. maçında da galibiyetle ayrılırken, Elazığspor ligdeki 5. mağlubiyetini almış oldu. Elazığspor’da Mehmet Yiğit, 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Özgüç Türkalp, Murat Temel, Gökhan Barcın

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati (Dk. 88 Cihan Özkaymak), Mehmet Akyüz (Dk. 79 Burak Çalık), Recep Niyaz, Burak Altıparmak (Dk. 68 Mehmet Taş), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Emre Öztürk, Orhan Şam, Mehmet Yiğit, Adem Alkaşi, Kadir Bekmezci, Kadir Taşoğlu (Dk. 72 Lamine Diarra), Bjarnason, Ahmet Aras (Dk. 85 Eren Çinkılınç), Serkan Kurtuluş (Dk. 84 Ali Fırat Okur), Bagayoko

Goller: Dk. 51 Alperen Babacan, Dk. 67 Ziya Alkurt, Dk. 90 Recep Niyaz (Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 83 Mehmet Yiğit (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Abdülkerim Bardakcı (Denizlispor), Dk. 61 Emre Öztürk, Dk. 75 Bjarnason (Tetiş Yapı Elazığspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7′ Denizlispor'da Aissaiti'nin sol kanattan ceza alanına yaptığı etkili ortada defansın arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Ziya'nın vuruşu az farkla auta gitti.

21′ Kerem Can'ın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşu üst direğe çarparak auta gitti.

40′ Mehmet Akyüz'ün ceza yayı üzerine çıkardığı pasta topla buluşan Deniz'in çektiği sert şutu kaleci Soner son anda kornere çeldi.

GOL! 51′ Sol kanatta ceza alanı dışında kazanılan serbest vuruşta Kerem Can’ın ceza alanına yaptığı ortada topa iyi yükselen Alperen’in kafa vuruşu kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0

59′ Orta sahadan topla hareketlenerek ceza yayı üzerine kadar gelen Mehmet Akyüz'ün çektiği sert şutta top kaleciyi geçerek direkten döndü.

GOL! 67′ Kazanılan korner atışı sonrası Elazığspor topu uzaklaştırmakta başarılı olamadı. Ceza alanı dışında topu önünde bulunan Keremcan Akyüz'ün yaptığı sert ortada Ziya Alkurt, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

GOL! 90′ Orta sahadan aldığı topla ceza alanına kadar giren Burak Çalık’ın yaptığı vuruşta direkten dönen topu tamamlayan Recep Niyaz, maçın skorunu belirleyen golü attı. 3-0