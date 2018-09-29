MAÇ SONUCU | Chelsea 1-1 Liverpool | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig’in 7. haftası dev bir maça sahne oldu. Manchester City ile birlikte Premier Lig’in namağlup unvanlı iki takımı Chelsea ve Liverpool, Londra’da kozlarını paylaştı. Chelsea’nin 25. dakikada Eden Hazard ile öne geçtiği maçta pes etmeyen Liverpool, 89. dakikada Daniel Sturridge ile eşitliği yakaladı. Berabere biten karşılaşmanın ardında hem Chelsea hem de Liverpool, namağlup unvanlarını 8. haftaya taşımış oldu.

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Karşılaşma oldukça yüksek tempo ile başladı. İki takımın da seyir zevki yüksek bir oyun ortaya koyduğu karşılaşmada ilk gol Chelsea’den geldi. Hızlı gelişen Chelsea atağında Mateo Kovacic’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eden Hazard, şık bir vuruşla Alisson’u avladı. İlk yarıda iki takımın karşılıklı ataklarında sonuç çıkmayınca Chelsea, Liverpool karşısında soyunma odasına 1-0 önde girdi.

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İkinci yarıda tüm riskleri alan Liverpool, gol için saldırmaya başladı. Ancak karşısında etkili bir Chelsea savunması bulan Liverpool, pozisyon bulmakta zorlandı. Son 15 dakikaya girilirken Chelsea kalesine iyice yüklenen Liverpool forvetleri, yakaladığı birkaç net fırsattan yararlanamadı. Maçın son anlarına girilirken, herkesin karşılaşmayı Chelsea’nin kazanacağını düşündüğü dakikalarda oyuna 86. dakikada James Milner’ın yerine giren Daniel Sturridge sahneye çıktı. Ceza sahası dışından Xherdan Shaqiri’den aldığı pas sonrası kaleye bakan Daniel Sturridge, muhteşem bir vuruşla 89. dakikada topu ağlara gönderdi. Bu muhteşem gol, maçın da skorunu belirledi.

Bu beraberlikle iki takım da namağlup unvanlarını korurken, Liverpool puanını 19, Chelsea ise 17 yaptı. İki takım, 19 puanlı lider Manchester City’nin ardından ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar.