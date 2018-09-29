MAÇ SONUCU | Bayer Leverkusen 2-4 Borussia Dortmund | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga’nın 6. haftası uzun süre unutulmayacak bir geri dönüşe sahne oldu. Bayer Leverkusen’e konuk olan Borussia Dortmund, 65. dakikaya kadar 2-0 geride olduğu karşılaşmayı 4-2 kazanmayı bildi. Borussia Dortmund’u galibiyete taşıyan golle son beş dakikada Paco Alcacer’den geldi. Borussia Dortmund, muhteşem geri dönüşü sonrası namağlup unvanıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Bayer Leverkusen teknik direktörü Heiko Herrlich ile Borussia Dortmund’un çalıştırıcısı Lucien Favre arasındaki taktik savaşı, seyircilere müthiş bir maç deneyimi yaşattı.

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Karşılaşmanın ilk yarısında Bayer Leverkusen, tam anlamıyla Borussia Dortmund’u sahadan sildi. Henüz 9. dakikada Mitchell Weiser ile öne geçen Bayer Leverkusen, Jonathan Tah’ın 39. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı. Harika bir ilk yarı oynayan Bayer Leverkusen karşısında ilk yarı varlık gösteremeyen Borussia Dortmund, soyunma odasına 2-0 yenik girdi. İsviçreli teknik adam Lucien Favre, ikinci yarıya tek hamle yaparak başladı. Thomas Delaney’in yerine Mahmoud Dahoud’un oyuna girmesi, Lucien Favre’nin beklediği etkiyi yaratmadı.

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Bunun üzerine oyuna bir hamlede daha bulunan Lucien Favre’nin hücumda etkisiz kalan Maximilian Philipp’in yerine 63. dakikada oyuna Paco Alcacer’i sokması, karşılaşmadaki tüm dengeleri bir anda değiştirdi. Borussia Dortmund’un Barcelona’dan kiraladığı Paco Alcacer, takımının hücumdaki etkinliğini arttırdı. Paco Alcacer değişikliği etkisini anında gösterirken, Borussia Dortmund Jacob-Bruun Larsen ile 65. dakikada farkı bire indirdi. Bu golden hemen sonra Marco Reus, Borussia Dortmund adına beraberliği getiren golü ağlara bıraktı.

Üst üste yenilen gollerin ardından bu kez Bayer Leverkusen teknik direktörü Heiko Herrlich oyuna müdahale etti. Üç oyuncu değişikliği birden yapan Heiko Herrlich, kaybettiği avantajı yeniden kazanmaya çalıştı. Ancak beraberlik ile morallenen Borussia Dortmund, son beş dakikada vites yükseltti. 85 ve 90. dakikalarda sahneye çıkan Paco Alcacer, Borussia Dortmund’un karşılaşmayı 4-2 kazanmasını sağladı.

Bu galibiyetle puanını 16 yapan Borussia Dortmund, Bayern Münih’in 1 puan önünde liderliğini sürdürdü. 6 puanda kalan Bayer Leverkusen ise 12. sırada yer aldı.