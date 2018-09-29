MAÇ SONUCU | Barcelona 1-1 Athletic Bilbao

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 7. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao ile karşılaşan Barcelona taraftarı önünde sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Lionel Messi’nin yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 41. dakikasında Athletic Bilbao 1-0’lık üstünlüğü sağlayan golü buldu. Markel Susaeta’nın asistinde Oscar de Marcos golü atan isim oldu.

İlk yarısı 1-0 Athletic Bilbao’nun üstünlüğü ile sona eren maçın 55. dakikasında Lionel Messi oyuna girdi. Karşılaşmanın 80. dakikasında ise Dembele’nin yerine oyuna giren Munir El Haddadi, Lionel Messi’nin 84. dakikadaki asistini gole çevirdi ve skoru 1-1 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona ligde üst üste üçüncü haftayı da galibiyet alamadan kapattı. Bu sonucun ardından Barcelona 14, Athletic Bilbao ise 7 puana ulaştı.

Katalan ekibi gelecek hafta Valencia deplasmanına konuk olurken Athletic Bilbao sahasında Real Sociedad’ı ağırlayacak.

MAÇ SONUCU | Everton 3-0 Fulham | Cenk Tosun siftah yaptı... İngiltere Premier Lig 7. hafta karşılaşmasında Fulham'ı ağırlayan Everton, Cenk Tosun'un gol attığı maçı 3-0 kazanmayı başardı. İlgili Haberi Oku