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MAÇ SONUCU | Arsenal 2-0 Watford
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Arsenal 2-0 Watford

İngiltere Premier Lig 7. hafta mücadelesinde Watford'u ağırlayan Arsenal, son dakikalarda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazanmayı bildi.

29 Eylül 2018 20:08

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 7. hafta karşılaşmasında Watford’u konuk eden Arsenal, Wembley’deki mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 81. dakikasında Craig Cathcart’in kendi kalesine attığı golle Arsenal 1-0 öne geçti.

Bu golden iki dakika sonra Alexandre Lacazette’in asistinde topu ağlara gönderen Mesut Özil maçın skorunu 2-0 olarak belirleyen isim oldu.

Arsenal bu galibiyetle galibiyet serisine devam ederken puanını da 15 yaptı. Watford ise 13 puanda kaldı.

Arsenal gelecek hafta deplasmanda Fulham’a konuk olurken Watford sahasında Bournemouth’u ağırlayacak.

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Son güncelleme 20:08 | 29 Eylül 2018
arsenal Mesut Özil Watford
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