MAÇ SONUCU | Arsenal 2-0 Watford

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 7. hafta karşılaşmasında Watford’u konuk eden Arsenal, Wembley’deki mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 81. dakikasında Craig Cathcart’in kendi kalesine attığı golle Arsenal 1-0 öne geçti.

Bu golden iki dakika sonra Alexandre Lacazette’in asistinde topu ağlara gönderen Mesut Özil maçın skorunu 2-0 olarak belirleyen isim oldu.

Arsenal bu galibiyetle galibiyet serisine devam ederken puanını da 15 yaptı. Watford ise 13 puanda kaldı.

Arsenal gelecek hafta deplasmanda Fulham’a konuk olurken Watford sahasında Bournemouth’u ağırlayacak.

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